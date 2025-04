Pagnoni: "Orgoglio per la coesione di un’intera comunità"

Al tavolo al Mimit di ieri ha preso parte anche il sindaco Fabrizio Pagnoni (nella foto), accanto ai lavoratori Berco sin dall’inizio della vertenza, al pari della comunità copparese.

Dall’accordo raggiunto ieri, evidenzia come sia necessario "partire per imprimere una svolta e dare nuovo impulso, nuova prospettiva allo stabilimento e a tutto il territorio.

Il mio pensiero nel siglare l’accordo, nell’apporre la firma più importante di tutta la mia sindacatura, è andato ai lavoratori Berco, ai coraggiosi e determinati lavoratori Berco, con cui abbiamo condiviso tante ore, l’impegno e la lotta: hanno davvero messo tutto e anche di più in questa causa fondamentale non solo per loro e le loro famiglie, ma per l’intera collettività. La mente è corsa poi a tutta la comunità copparese, da chi ha portato una bottiglia d’acqua a chi ha preso parte ai tavoli di crisi: Copparo si è stretta ’come un sol uomo’ intorno ai lavoratori ed è stata capace di uno slancio e di una coesione che non possono che renderci orgogliosi".

