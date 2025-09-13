Paiato svela ’Il Fantasma’

Stasera alle 21, nella cornice della Certosa, va in scena un appuntamento speciale con la letteratura e il teatro. Maria Paiato sarà la protagonista del reading de ’Il Fantasma di Canterville’, il celebre racconto di Oscar Wilde, qui proposto con la regia di Giulio Costa. Le antiche architetture del complesso monumentale si animeranno grazie alla voce e alla presenza scenica di una delle attrici più intense e raffinate del panorama teatrale italiano, che condurrà il pubblico all’interno di una storia senza tempo, sospesa tra ironia, malinconia e poesia.

Nel racconto, Wilde mette in scena l’incontro tra due mondi: quello dell’aristocrazia inglese, decadente e intriso di tradizione, e quello della modernità americana, pratica, disincantata, priva di reverenza verso il passato. Il vecchio fantasma Sir Simon, che da secoli infesta il castello dei Canterville nel tentativo di spaventare i suoi ospiti, si trova improvvisamente disarmato dalla razionalità e dall’indifferenza della famiglia Otis, che lo tratta non con paura, ma con ironico pragmatismo. Ne nasce una narrazione divertente e sorprendente, che oscilla tra comicità e tenerezza, parodia e introspezione.

Ma dietro il gioco brillante delle parti, Wilde lascia emergere con finezza le crepe dell’animo umano: la solitudine del fantasma, il suo desiderio di essere ascoltato, la fragilità che si nasconde dietro il ruolo del "mostro". Il racconto diventa così una riflessione sulla necessità di riconoscere l’altro, di superare i pregiudizi e di aprirsi alla possibilità della trasformazione. È in questa sottile alternanza di leggerezza e profondità che Maria Paiato si muove con straordinaria naturalezza, restituendo ogni sfumatura del testo con quella capacità di incarnare la parola che la contraddistingue da sempre.

Attrice di talento, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Maria Paiato ha attraversato con intensità e versatilità i grandi classici e la drammaturgia contemporanea, lavorando con registi come Luca Ronconi, Giancarlo Sepe e Giorgio Sangati. Il pubblico la conosce anche per le sue interpretazioni al cinema e in televisione, in opere come ’Io sono l’amore’ di Luca Guadagnino, ’Lo spazio bianco’ di Francesca Comencini e nella serie ’Vita da Carlo’. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui tre Premi Ubu, il Premio Flaiano, la Maschera d’Oro e, più recentemente, il premio come Miglior Attrice Protagonista alle Maschere del Teatro Italiano 2024 per la sua interpretazione in Boston Marriage.