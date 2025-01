Palacinghiale, c’è un candidato per la gestione

Forse è la volta buona per l’aggiudicazione della gestione del Palacinghiale di Ponte Rodoni di Bondeno, la struttura geodetica, sportiva, che è un punto di riferimento per le società. E’ da tempo in cerca di un gestore. Al primo bando emesso dall’Amministrazione comunale, l’unica società che si era presentata, si era vista respingere la domanda, perché la documentazione non corrispondeva a tutte le richieste. Era incompleta. A quel punto la procedura era stata riaperta. Da qui un nuovo bando che è scaduto l’11 gennaio scorso per individuare un gestore capace di valorizzare l’impianto e offrire alla cittadinanza un servizio di qualità. Le aspettative sono alte. Entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, che era fissato per sabato scorso, si è registrata la candidatura di una sola associazione. L’Amministrazione comunale è chiamata ora a valutare attentamente la proposta che è stata presentata. A questo proposito, con una determina, è stata nominata la ‘Commissione Tecnica per la gestione del Palacinghiale’. Ha il compito fondamentale di valutare le domande presentate dall’ associazione interessata a gestire il Palacinghiale. Si occuperà di esaminare la documentazione arrivata sabato scorso, applicare i criteri di valutazione. In base ai criteri stabiliti nel bando, assegnerà un punteggio valutando aspetti come l’esperienza dell’associazione, il progetto presentato, la capacità di garantire la sostenibilità economica della gestione. Da qui proporrà l’aggiudicazione. cl.f.