Palaspecchi, battaglia infinita: "Imu non versata per 15 anni. Al Comune vanno 2,3 milioni"

Non è ancora finita. L’epopea dell’ex Palazzo degli Specchi si arricchisce di un nuovo capitolo, che di fatto ingarbuglia ancora di più una matassa i cui lembi sono piuttosto complessi da trovare. Partiamo col dire che il Comune di Ferrara, dalla società proprietaria dei terreni su cui insistono gli immobili – Ferrara 2007 Spa, società del Gruppo Parnasi, attualmente in liquidazione – "avanza" 2,3 milioni di euro. Si tratta della somma che l’azienda non ha versato – sin dal 2009 – nelle casse pubbliche a titolo di Imu.

Ma facciamo un salto in avanti. La prima giunta Fabbri, cogliendo l’opportunità del Pnrr, o meglio del bando per la qualità dell’abitare (Pinqua) decide – anche in virtù della forte valenza simbolica del luogo – di investire oltre venti milioni di euro per la realizzazione di 53 alloggi popolari e per il completamento della Caserma della Polizia Locale, oltre a un’altra serie di azioni volte alla riqualificazione complessiva dell’area. I cantieri, sono partiti un paio di mesi fa. Il rischio di investire in quell’area, essendo gravata da pendenze, era altissimo. La Giunta prosegue, avviando le procedure di esproprio delle aree. La società Ferrara 2007 in un primo momento decide di opporsi. Poi, nel gennaio di quest’anno, la società rinuncia al ricorso. "Alla luce di valutazioni di ordine imprenditoriale ricollegate a circostanze sopravvenute nel mese di dicembre 2023 – così la nota dei legali dell’azienda – (Ferrara 2007) non ha più interesse alla prosecuzione dello stesso (procedimento, ndr)". La richiesta dei legali è stata quindi di dichiarare "l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interessi, con compensazione integrale delle spese di lite". Non è finita. L’amministrazione, a fronte dell’esproprio, deve riconoscere un’indennità alla società. Cifra, quest’ultima, quantificata in tre milioni e trecentomila euro. Il Comune, tuttavia, è impossibilitato a liquidare la cifra perché proprio Ferrara 2007 Spa ha ancora un debito di 2,3 milioni nei confronti del Comune. Parallelamente, "si è mossa l’Agenzia dell’Entrate di Ferrara-Bologna, contestando per ora alla società Ferrara 2007 cartelle esattoriali per 1,2 milioni di euro", dicono dal municipio. Un altro milione di euro "sta per essere stato contestato dall’Agenzia delle entrate di Roma". Mentre però, da quanto trapela, l’ente di riscossione ferrarese si è già attivato per rivalersi sul debitore, non abbiamo notizie in questo senso sulla pratica incardinata nella Capitale. Lo scenario più verosimile è che "l’Agenzia delle entrate che ha già sottoposto a pignoramento una parte importante dell’indennità di esproprio – proseguono dagli uffici comunali – possa procedere con un ulteriore pignoramento della cifra che il Comune deve corrispondere. In attesa di incassare questi soldi dal riversamento e versarle in quelle del Comune". Una sorta di partita di giro. Se tutto andasse bene, sarebbero ben 2,3 milioni che entrerebbero nella parte corrente del Bilancio del Comune. Non è ancora tutto. La Banca del Mediterraneo, (ex banca di Bari), essendo creditrice ipotecaria nei confronti di Ferrara 2007, ha fatto causa al Comune e, a gennaio, è fissata la prima udienza dinanzi al Tribunale estense. A questo punto il Tribunale civile sarà chiamato a decidere se la somma che il Comune aveva individuato come indennità a fronte dell’esproprio debba rimanere al Comune o essere versata nelle casse dell’istituto di credito. Oppure, l’epilogo potrebbe essere quello di un accordo tra amministrazione e banca. Insomma, in tutta evidenza la questione è abbastanza complessa. A questo punto, però, tutto si può dire meno che su quell’area non ci sia un chiaro disegno politico. Forse, il più ’identitario’ di tutta l’amministrazione Fabbri.