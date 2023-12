Palasport, nuova pavimentazione: "Il Comune investe 95mila euro"

Sono stati affidati alla ditta Floor Service srl di Cortona, i lavori di rifacimento della pavimentazione del palazzetto dello sport di Copparo. L’intervento, per un investimento di 95mila euro da parte dell’Amministrazione comunale, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva in legno, con adeguato supporto rinforzato e in grado di assorbire le sollecitazioni, per poi procedere al tracciamento dei campi comunemente utilizzati durante lo svolgimento dell’attività scolastica e di pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. "Si intende garantire all’impianto di via Strada Bassa per Gradizza – spiegano dall’Amministrazione comunale - una pavimentazione con elevate garanzie di sicurezza, di resistenza ai carichi anche concentrati, agli urti, alle abrasioni e di facile pulizia e sanificazione, ovviamente conforme alle attività ufficiali agonistiche delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate". L’attuale pavimentazione, a causa del frequente utilizzo, manifesta infatti evidenti segni di logoramento, fessurazioni e distacco dal fondo di ancoraggio. Per questo il Comune ha deciso di stanziare le risorse per rinnovarla: un’opera che, tra le altre cose, garantirà maggior sicurezza e confort agli utenti che svolgono pratiche sportive. L’aggiudicazione dei lavori all’impresa Floor Service di Cortona, diverrà efficace una volta terminate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.