Palasport, un milione per la riqualificazione

Il Comune di Ferrara si aggiudica un milione di euro per il ‘restyling’ del Palasport. Sono stati pubblicati ieri gli esiti del bando “Sport e Periferie 2024”, che ha visto la città estense tra quelle che hanno ottenuto i finanziamenti. L’amministrazione comunale, lo scorso ottobre, aveva candidato l’ampio progetto di riqualificazione che riguarda il Palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, con l’obiettivo di ottenere fondi dal bando promosso dal dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Si tratta di un bellissimo dono alla vigilia di Natale – commenta a caldo il primo cittadino, Alan Fabbri – . Da anni questa struttura era soggetta a importanti infiltrazioni d’acqua piovana e grossi problemi di dispersione energetica". Fin da subito "le società sportive ci hanno chiesto supporto dopo decenni di mancati interventi all’impianto più importante della città – prosegue il sindaco – . Gli ultimi lavori straordinari che hanno riguardato il Palasport nel suo complesso, infatti, risalgono al 2010, e già nel 2023 eravamo intervenuti su alcuni tratti del coperto e sull’impianto di riscaldamento". Ora, "grazie a questo importantissimo finanziamento – chiosa – possiamo procedere al più presto con gli interventi, restituendo alla città questo suo polo sportivo in una veste rinnovata e finalmente riqualificata". Dello stesso avviso è anche l’assessore con delega allo Sport, Francesco Carità. "Con soddisfazione e orgoglio per il riconoscimento di oggi – commenta l’amministratore – possiamo dire che abbiamo ottenuto il massimo possibile dal bando per il nostro Comune. I lavori potranno iniziare già nel 2025. Cercheremo di ridurre i disagi per le società sportive, garantendo comunque la fruibilità dell’impianto agli atleti e ai loro supporters. La volontà è quella di offrire a Ferrara un Palasport rinnovato, più sostenibile e inclusivo, al servizio della comunità".

Con una capienza di 2.500 posti, estendibile a 3.500, il Palasport rappresenta una delle strutture sportive più grandi della città. Il progetto, del valore complessivo di 1.150.000 euro, mira a migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza e l’inclusività di questa struttura storica, inaugurata nel 1982. Di questa cifra, un milione sarà appunto coperto dai fondi del bando, mentre il Comune coprirà i restanti 150mila euro. Gli interventi proposti prevedono il miglioramento dell’isolamento termico, l’impermeabilizzazione del coperto, la sostituzione delle superfici vetrate e il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Grazie a queste opere, il Palasport potrà compiere un salto di almeno una classe energetica, riducendo i consumi e garantendo un impatto ambientale minore. Il nuovo progetto del Palasport si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana, che mira a migliorare la qualità della vita nelle aree periferiche di Ferrara, già interessate da interventi di riqualificazione negli ultimi anni.