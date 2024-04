Palazzetto del tennis, al via i lavori: "Investimento da 700mila euro"

Ha preso il via l’allestimento del cantiere per i lavori di miglioramento sismico del palazzetto del tennis di Copparo. I lavori che si apprestano a cominciare sono affidati alla ditta Tecno Estense di Tresignana, la quale avrà sei mesi di tempo per portare a termine l’intervento. Si tratta di un’opera di miglioramento sismico della struttura mono-piano a due navate con funzione palestra/campi da tennis. Realizzato nei primi anni ’90, l’impianto sconta problematiche legate alla vetustà. L’edificio è peraltro indicato nel Piano di Protezione Civile Locale come edificio di interesse, strategico per le sue dimensioni e per la sua localizzazione. I lavori, per cui è stato ottenuto un contributo regionale di 700mila euro dai fondi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti, consisteranno in opere di rafforzamento locale, nel miglioramento sismico delle strutture verticali e orizzontali, nell’irrigidimento del sistema a telaio in calcestruzzo e nelle opere edili connesse. "Sono previsti – spiegano dal Comune di Copparo, elencando gli interventi previsti - fissaggi trave-capriata-pilastro, tegoli-trave e pannelli, realizzazione di un giunto sismico tra il palazzetto e ingresso spogliatoi, consolidamento strutturale dei singoli pilastri mediante incamiciatura di acciaio per aumentare la resistenza. Quindi la modifica alle linee elettriche all’esterno del fabbricato, atte a permettere le opere di consolidamento sui pilastri, la sostituzione e la modifica dei serramenti, per il restringimento della luce disponibile dovuto all’intervento di consolidamento di tutti i pilastri, il rivestimento con pannelli in fibrocemento a protezione dell’acciaio dagli agenti atmosferici e corrosivi, il ripristino delle tinte e delle finiture interne". Una serie di interventi che consentiranno di aumentare il livello di sicurezza dell’impianto che, oltre ad essere punto di riferimento per sportivi, potrà essere eccezionalmente utilizzato in caso di calamità per ospitare cittadini o altre attività per la gestione di una eventuale emergenza, data la sua posizione (nell’area sportiva del paese) e le dimensioni che rendono la struttura di rilevanza strategica per il territorio copparese.

Valerio Franzoni