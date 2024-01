Palazzetto dello sport. Ci pensa la Benedetto

CENTO

Il bando era stato chiuso lunedì e ieri è arrivata l’ufficializzazione dell’aggiudicazione della concessione per la gestione dell’impianto sportivo comunale Palazzetto dello sport di Cento all’associazione sportiva dilettantistica Benedetto XIV. Una concessione relativa alla gestione che avrà la durata di 9 anni, calcolati dal primo gennaio di quest’anno fino al 31 dicembre 2032. "Faccio innanzitutto i complimenti alla Benedetto XIV che ha presentato questo progetto di durata di 9 anni di gestione del Palazzetto – dice il vicesindaco con delega allo sport Vito Salatiello - Ora saranno anche i gestori e concessionari di tutta la struttura fino al 2032. Sono anche contento che vi sia una gestione conforme a quella che è la struttura poiché in precedenza si portava ancora dietro una convenzione risalente al vecchio tipo di impianto". Concessione che avrà un contributo comunale annuo di 49.999 euro per complessivi 449.991 euro, in quanto era stato lo stesso Salatiello a spiegare che viene concesso per l’imposizione di alcuni obblighi di pubblico servizio e cioè l’accoglienza e la custodia per la mattina dell’attività delle scuole, e l’obbligo di far accedere gratuitamente coloro che fanno l’attività sportiva rivolta alla disabilità negli spazi residui dell’eventuale gestore. Tra le opere di completamento, la struttura di ristobar sotto la tribuna. "E’ anche un’opportunità per la città oltre che per loro poiché questa gestione consentirà di fare alcune migliorie utili anche al territorio – conclude – si porta così a termine questo che era l’ultimo impianto sportivo che necessitava di una convenziona nuova. In soli 7 mesi, chiudiamo dunque ben 15 bandi di assegnazione impianti, alcuni dei quali attendevano da tempo".

l.g.