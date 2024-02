Palazzetto dello sport, finito il pavimento: "Le società possono riprendere le attività"

Sono terminati i lavoratori di rifacimento della pavimentazione del palazzetto dello sport di Copparo, eseguiti dalla ditta Floor Service srl di Cortona. L’intervento, per un investimento di 95mila euro, ha visto la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva in legno, con adeguato supporto rinforzato e in grado di assorbire le sollecitazioni, e il tracciamento dei campi comunemente utilizzati. Possono dunque riprendere le attività scolastiche ed extrascolastiche. È inoltre previsto per il prossimo fine settimana un appuntamento di particolare rilevanza: l’impianto sportivo ospiterà una seduta dei 25 atleti della nazionale italiana tchoukball, vicecampione del mondo.