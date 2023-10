Palazzina Acer, situazione critica: "Viviamo tra muffa e cattivi odori"

Nel complesso condominiale di via Verdi a Copparo, di proprietà di Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER), la situazione non pare delle più rosee. I condomini dichiarano infatti che l’immobile verserebbe in condizioni di degrado sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista igienico. E lamenterebbero la presenza di topi di grosse dimensioni che si aggirerebbero nel piazzale interno al condominio, adibito al parcheggio delle auto degli inquilini, oltre che di erba altissima non più curata.

Uno dei condomini, Giuliano Giuliani (nella foto) ex consigliere a Copparo per Italia dei Valori, dichiara: "L’erba ormai non viene più tagliata da tempo, l’area è infestata dalle zanzare, dalle cimici ma soprattutto dai ratti che dopo una certa ora scorrazzano indisturbati. Questo perchè la mancanza di cura ha creato un ambiente a loro favorevole. Per di più il mio vicino ha le piante rampicanti che ormai gli entrano dalla finestra al secondo piano. Poi si arriva al punto dolente, cioè la situazione in cui versa la palazzina stessa. Ci sono crepe profondissime ed infiltrazioni d’acqua che creano anche cattivo odore e muffa. Qui abitano soprattutto persone anziane, questa situazione forse per loro non è il massimo. Chiediamo che Acer intervenga in qualche modo per far fronte a un problema che sta diventando intollerabile". Non solo Giuliani si è espresso, la "mozione" è partita da tutti i condomini che uniti negli intenti chiedono una soluzione. Come ultimo punto hanno segnalato la presenza di una casa disabitata da anni e vecchissima, che starebbe cadendo a pezzi e che mette perciò a rischio l’incolumità dei residenti e delle loro auto. Interpellati sul tema, i vertici Acer si sono riservati di valutare il caso e di rispondere a breve.

Jasmine Belabess