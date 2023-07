Palazzina Marfisa al riparo dal meteo

È iniziata la realizzazione di una sovra-copertura provvisoria che possa proteggere dai danni del maltempo la palazzina cinquecentesca di Marfisa d’Este, la stessa dove sono in corso da inizio anno i lavori di miglioramento strutturale post-sisma (previsione di completamento entro l’anno). La struttura in metallo sarà ancorata ai ponteggi in modo da preservare dalle infiltrazioni il tetto e le volte interne. L’investimento ammonta a un milione di euro (625mila euro di contributi comunali e circa 422mila della Regione) e l’impresa aggiudicatrice è la Vincenzo Capriello Srl.

Nei giorni scorsi gli assessori Andrea Maggi e Marco Gulinelli, per le competenze riferite, rispettivamente, ai lavori pubblici e ai monumenti storici, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere. "Tra qualche mese palazzina Marfisa tornerà a splendere – ha detto l’assessore Andrea Maggi – e intanto anche nella vicina Casa della Patria ‘Pico Cavalieri’ abbiamo presentato la partenza dei lavori".

Palazzina Marfisa ha già anche una nuova rete impiantistica, per la climatizzazione caldofreddo. "Una novità importante – ha precisato l’assessore Marco Gulinelli – perché aumenterà notevolmente il comfort per i visitatori". Sempre nella palazzina principale sono state completate anche le cosiddette ‘risarciture’ delle lesioni interne, ossia delle vecchie ‘ferite’ lasciate dal sisma, con il ripristino degli intonaci.