Palazzina riqualificata da Acer: "Ora abitazioni sicure e decorose"

Si è svolta a Goro l’inaugurazione della palazzina di edilizia residenziale pubblica completamente riqualificata dal punto di vista sismico ed energetico, con la consegna delle chiavi a sei nuclei familiari. L’intervento, realizzato da Acer Ferrara in collaborazione con il Comune, rappresenta un traguardo importante nelle politiche abitative locali. La palazzina, che ospita sei unità abitative, è stata oggetto di un completo intervento di riqualificazione costato circa 750.000 euro, finanziato con fondi Pnrr. Due delle famiglie beneficiarie già risiedevano nell’edificio e potranno finalmente rientrare dopo essere state temporaneamente trasferite per consentire i lavori. Le altre quattro unità vengono assegnate ex novo ad altrettanti nuclei familiari.

"È molto importante per la comunità e per i cittadini poter vivere in ambienti e abitazioni sicure e decorose – ha dichiarato il sindaco Marika Bugnoli durante la cerimonia di inaugurazione –. Ringraziamo Acer a nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità per il lavoro svolto in sinergia con il Comune di Goro. Avete fatto un grandissimo lavoro".

Il sindaco ha espresso gratitudine anche a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione: l’impresa edile con operai, tecnici, geometri, ingegneri e architetti, oltre al personale comunale dell’ufficio tecnico e amministrativo che ha seguito l’iter progettuale e amministrativo. L’inaugurazione rappresenta un momento significativo sia per Acer Ferrara che per il Comune di Goro, essendo la prima di una serie di opere che verranno completate nei prossimi mesi. Acer ha attualmente cantieri aperti in tutta la provincia di Ferrara per un valore complessivo di 34 milioni di euro, mentre Goro vedrà altre inaugurazioni nel corso dell’anno.

"Speriamo che questo sia il primo di altri interventi che potranno realizzarsi sul territorio – ha concluso il sindaco Bugnoli –. Stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato durante questi anni di lavoro costante per garantire il diritto all’abitazione e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini".