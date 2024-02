Palazzo Bellini, arriva Mammucari

COMACCHIO

È in arrivo un nuovo appuntamento della stagione di ‘Comacchio a Teatro’. Venerdì prossimo alle 21, a calcare il palco della sala polivalente di Palazzo Bellini sarà Teo Mammucari (foto) che porterà in scena lo spettacolo ‘Sarà capitato anche a voi’. Mammucari, uomo e showman dai mille volti e dalle mille sfaccettature, in questo spettacolo si mette a nudo, attraversa lo schermo televisivo, quella quarta parete che da anni si frappone tra lui e il suo pubblico, portando sul palcoscenico un mix esplosivo fatto di esperienza di vita e maturità artistica. Con la sua spiccata comicità, il Teo artista e il Teo uomo convergono in un’ampia riflessione sulle grandi tematiche del nostro vivere con quella ‘leggerezza’ calviniana che negli anni è diventata la sua incantevole cifra stilistica. I biglietti per lo spettacolo e per gli altri appuntamenti della stagione di ‘Comacchio a Teatro’ si possono trovare sulla piattaforma Vivaticket (www.vivaticket.com) o alla biglietteria a Palazzo Bellini, aperta il martedì dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 389-1551656 o consultare il sito www.comacchioateatro.it. Teo Mammucari sarà protagonista anche di un’altra tappa nella nostra provincia: lo showman, infatti, porterà il proprio spettacolo anche sul palco del Teatro ‘De Micheli’ di Copparo il prossimo 24 marzo.

v.f.