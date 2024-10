Palazzo Bellini, ci siamo. Partono i lavori al museo

COMACCHIO

Quella di ieri è stata una mattinata significativa a Comacchio, in tema di lavori pubblici e grandi opere sul territorio. L’Arena di Palazzo Bellini, infatti, è stata teatro della consegna dei lavori per l’ampliamento del Museo Archeologico e il Polo Culturale integrato nel comparto Bellini. Per il Comune erano presenti il sindaco Pierluigi Negri, l’assessore alla Cultura Emanuele Mari, gli assessori Rosanna Cinti, Sandro Beltrami, il presidente del Consiglio comunale Pierpaolo Carli, la dirigente del Settore I Barbara Rovetti e il dirigente del Settore IV-V Daniele Cavallini (Responsabile unico del procedimento). All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’architetto Michele Sgobba, direttore tecnico e legale rappresentante della Finepro s.r.l., incaricata della Direzione dei Lavori in qualità di capogruppo del Raggruppamento temporaneo di professionisti, e Carlo Paolo Beltrami, direttore tecnico e procuratore speciale dell’impresa "Paolo Beltrami spa". L’intervento prevede la ristrutturazione del padiglione ad archi, che diventerà la nuova sede espositiva su due livelli per mostre temporanee, e ospiterà ambienti dedicati al servizio della Sala polivalente "San Pietro". Il padiglione che custodisce la Nave romana sarà ristrutturato e ampliato al fine di realizzare il nuovo Padiglione navale dedicato all’antico relitto. Parallelamente la Soprintendenza curerà l’avvio del restauro dell’imbarcazione.

L’opera è inserita nel Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr. Le imprese coinvolte nei lavori sono Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. (capogruppo), Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. e Tecno Service s.r.l.. L’importo aggiudicato è di 3.724.082,80 euro, di cui 3.594.082,80 euro per lavori e 130.000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge. L’ultimazione delle opere è prevista entro il giugno del 2027. Sempre ieri, un altro atteso e importante momento è stato dedicato alla consegna dei lavori per un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, costituito da 12 alloggi, in via Risorgimento 7-9 a Porto Garibaldi. Presenti il sindaco Negri, l’assessore ai Servizi sociali Rosanna Cinti, l’architetto Daniele Cavallini, e l’ingegner Alessandro Adesso di Acer. Al.co è l’impresa di costruzione. La progettazione prevede un recupero strutturale, energetico e funzionale con l’obiettivo di garantire sicurezza antisismica degli edifici, miglioramento del comfort e della prestazione energetica degli alloggi. Gli interventi previsti non interferiranno con le normali attività residenziali. I lavori sono realizzati nell’ambito del Pnrr - Piano nazionale complementare. Il costo totale dell’intervento è di 1.696.998,93 euro.

Valerio Franzoni