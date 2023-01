Palazzo Cavour porta la sua firma Omaggio a Lodi

C’e’ tanto di Ferrara nella mostra che apre oggi a Genova dedicata a Filiberto Lodi, ingegnere ferrarese, sua la realizzazione nel 1956 di Palazzo Lodi, meglio conosciuto con il nome di Palazzo Cavour, prima struttura in Italia ad avere un impianto di riscaldamento "a pavimento", tessitore di amicizie dei giganti della cultura italiana fino al 1977 anno della sua morte. Lodi nacque a Bondeno, nel 1916, e si stabilì a Sanremo nel 1955 anche se mantenne i rapporti con il proprio territorio fino alla scomparsa. Proprietario di terreni a Bondeno gestiti per decenni dalla famiglia Casoni era solito accompagnare gli amici Mario Soldati, Giorgio Bassani nei ristoranti della zona. Tutto il suo primo periodo di formazione culturale accanto alla comunità ebraica e a Bassani, suo testimone di nozze e amico di gioventù, avvenne nella città estense. Aiutò molti partigiani e amici ebrei a sfuggire alle persecuzioni; anche lui segnalato e inseguito, riuscì a fuggire a Solda e poi in Svizzera, con la famiglia e un gruppo di amici tra i quali lo stesso Bassani.

La casa di Sanremo, sul colle del Berigo, aperta ad amici, scrittori e personaggi della cultura, come Italo Calvino, sanremese, Giorgio Strehler, Giorgio Gaber, Mario Soldati, e figli, e Savonuzzi, Bassani, Antonio Biancheri, Bruno Caretti fratello di Lanfranco Caretti, divenne tra gli anni Sessanta e Settanta luogo di incontri. La mostra prevista come prima sede alla Biblioteca Universitaria di Genova, fino al 16 marzo, comprende l’esposizione di una serie di lettere di scrittori e saggisti indirizzata a Filiberto Lodi. Tra gli scritti alcune lettere inedite di Giorgio Bassani. Lo scrittore ferrarese invia a Lodi anche una bozza del primo capitolo del ‘Giardino dei Finzi Contini’ con sue annotazioni, chiede un parere su quanto scritto; due lettere di Italo Calvino del 1977 inedite; una di Eugenio Montale, scritta in occasione della sua partecipazione ai martedì letterari del Casinò di Sanremo, dove fu introdotto dall’ingegnere ferrarese.

Lauro Casoni