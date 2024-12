Palazzo Diamanti aperto ogni giorno anche durante le festività natalizie

Palazzo dei Diamanti resterà aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 19.30 anche durante le festività natalizie. Gli appassionati potranno così scoprire i capolavori di Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso in una mostra che celebra la bellezza e la cultura della Ferrara del Cinquecento. Un’opportunità unica per ammirare straordinarie opere di un’epoca che ha segnato la storia dell’arte provenienti da importanti musei e collezioni nazionali ed internazionali.

La rassegna sarà dunque aperta regolarmente anche il 25 e il 26 dicembre così come il 1° e il 6 gennaio per far vivere ai ferraresi e ai turisti in città un viaggio tra i capolavori del tempo nella splendida cornice di Palazzo dei Diamanti. Per trascorrere un’esperienza ancora più coinvolgente, le visite guidate sono disponibili ogni sabato alle 17, e la domenica e i festivi (ad eccezione del 25 dicembre) alle 15.30 (per informazioni e prenotazioni: tel. 339 1969869, raccontarearte@gmail.com).

Inoltre Palazzo dei Diamanti continua ad offrire, alle scuole di ogni ordine e grado e alle famiglie, appuntamenti dedicati attraverso il progetto educativo ’Dipingere farfalle’ promosso in occasione della rassegna e realizzato grazie al sostegno di Versalis, partner unico del progetto didattico. Il calendario degli incontri dedicati alle famiglie, con ragazze e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, prosegue sabato 4 gennaio, alle 17.30, per concludersi sabato 25 gennaio, sempre alle ore 17.30.

L’attività ’Loco et tempore’ - L’Isola del Belvedere, a cura di “Senza titolo” e Silvia Meneghini, è un’avventura coinvolgente pensata per i giovani visitatori della mostra e ispirata all’audace impresa di Alfonso I d’Este: la creazione dell’Isola del Belvedere, uno dei luoghi più significativi del Rinascimento, che Ludovico Ariosto salutava con il motto che dà il titolo al laboratorio, ossia ’nel luogo e nel momento giusto’. L’attività avrà un costo di 7 euro a bambino per la visita guidata, mentre l’ingresso in mostra sarà gratuito. Gli adulti potranno accompagnare i bambini acquistando il biglietto di ingresso ridotto di 12 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria (scrivere a info@senzatitolo.net).