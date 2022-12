"Palazzo Diamanti e Springsteen Guardiamo al domani con fiducia"

L’offerta culturale è vastissima, con aperture straordinarie dei musei e quattro mostre attualmente disponibili per il pubblico. I visitatori dal 2019 a dicembre 2022 sono stati oltre mezzo milione e oltre 30 le esposizioni inaugurate.

È stato un anno complesso, anche a causa dell’impatto della guerra sui territori, mi riferisco in primis al caro dei prezzi energetici. Anche per questo abbiamo attivato, oltre ad accordi taglia-bollette, un pacchetto rilancio di 500mila euro per il sostegno ai nuovi insediamenti, alle botteghe storiche, di artigianato, ai negozi di vicinato, alle aziende agricole. La difesa delle aziende è stata, è e sarà uno degli aspetti centrali del nostro operato. E, con essa, la tutela e la promozione dei prodotti tipici, come abbiamo dimostrato con l’introduzione del marchio De.C.O. e con la battaglia contro sistemi di etichettatura nutrizionale, vedi Nutriscore, che penalizzano le nostre produzioni. Il confronto con attività e manifatturiero penso che debba essere costante e diretto. Per questo ho avviato diverse visite alle realtà imprenditoriali del territorio, d’intesa con le associazioni. Centrale è il petrolchimico, continuiamo a seguire passo passo – ‘attivando’ anche il governo – le vicende che hanno interessato il polo, in un momento di trasformazione dell’intero settore, e sempre con la massima attenzione orientata alla priorità assoluta: i posti di lavoro. Poiché il futuro passa attraverso nuove progettualità, il Comune è capofila di un piano di efficientamento energetico per l’intero polo ferrarese che, una volta realizzato, permetterà di dimezzare il prelievo di acqua dal Po per uso industriale, rendendo Ferrara un esempio a livello nazionale. Il progetto è stato pensato e condiviso con tutte le società coinsediate, e con Provincia, il consorzio Ifm, Università, Regione e l’Autorità di bacino. Guardiamo al domani con fiducia, convinzione e spirito costruttivo. Il nuovo anno porterà a Ferrara appuntamenti storici. Due su tutti: la riapertura di palazzo dei Diamanti, il 18 febbraio, evento attesissimo e al centro dell’attenzione nazionale (e non solo), con la prima grande mostra sul “Rinascimento a Ferrara” (Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa), preceduta da uno spettacolo di videomapping che si attende senza eguali e, il 18 maggio, tre mesi dopo, l’evento clou musicale dell’Emilia-Romagna, e oltre: il concerto di Bruce Springsteen al parco Urbano. Proprio in questi giorni sono stati effettuati rilievi preliminari con il georadar 3D anche per la sicurezza e la tutela ambientale. L’organizzazione è sempre attiva e l’impegno di tanti lavoratori, che ringrazio, è assiduo, continuo e straordinario. L’anno proseguirà con un’estate che si prepara ricchissima di appuntamenti. Il Ferrara summer festival ha già annunciato due date (Eros Ramazzotti e i The Lumineers). In autunno ritroveremo il Ferrara Food Festival, partito anch’esso in questi anni con successo di pubblico crescente.

Il 2023 sarà anche l’anno del rilancio dell’intera porzione di città tra centro storico e fiume. Grazie al bando periferie, che abbiamo rimodulato in chiave verde, sostenibile e per un maggiore raccordo naturale tra città ed acqua, sarà restituita ai cittadini una vasta area di Ferrara interamente rinnovata e dalla grande storia.

Grande spazio e massima centralità lo abbiamo riservato e lo riserveremo alle frazioni: con oltre 20milioni di euro di fondi Pnrr continuano le progettualità per la rigenerazione urbana e per il recupero di immobili dismessi e abbandonati. Con finanziamenti comunali a Ravalle abbiamo acquisito il campo da calcio per dare una gestione unitaria e per il rilancio della Polisportiva. Qui è prossimo all’approvazione il progetto definitivo dell’ex centro civico, con il nuovo ambulatorio, a Spinazzino è già stata avviata la manutenzione al ponte storico (nel contesto di un più ampio piano ponti esteso all’intero territorio), a Marrara stiamo progettando la rinascita dello storico Palazzone Comunale e del retrostante magazzino. Su tutto il territorio continua ad ampi passi il percorso verso la realizzazione di nuove strutture a servizio delle famiglie e contro il calo demografico (sempre con fondi intercettati dal Pnrr): il nuovo centro famiglie nell’ex scuola di via Pietro Lana, il nuovo asilo nido da realizzare nel parco adiacente alla scuola dell’infanzia statale Guido Rossa, il nuovo nido di Quartesana, il nuovo polo per l’infanzia di via Coronella e l’ampliamento del Nido Girasoli. Prosegue anche il percorso verso le nuove mense scolastiche alle primarie di San Martino, Fondoreno, alla Don Milani e alla Franceschini di Porotto. E, a proposito di asili nido, grazie alla partnership pubblico-privato che abbiamo avviato proprio nel 2022, si ricaveranno 68 posti aggiuntivi sul territorio.

È inoltre attivo un piano di manutenzioni ai parchi da 800mila euro, con oltre 50 interventi previsti nel forese. A Malborghetto la Spal ha acquisito dal Comune i campi da gioco, nuovo passo e nuovo investimento della società per la valorizzazione dello sport giovanile, da noi pienamente sostenuto. Territorio è anche sinonimo di attenzione alla sicurezza: il 18 ottobre ho augurato personalmente il “buon lavoro’ a 19 nuovi agenti. Hanno un’età media di 31 anni, con il più giovane che ne ha 22 e portano l’organico della polizia locale a 170 unità. A tutti va il mio grazie. Grazie che estendo a Foras, il nuovo cane antidroga in servizio da quest’anno. Non solo. Ad aprile abbiamo ottenuto il via libera dal Viminale a un finanziamento di 600mila euro (altrettanti li investirà il Comune) per il rinnovo e il potenziamento delle telecamere: 51 le nuove dotazioni per la sicurezza, con una control room nella nuova sede della polizia locale, prossima all’inaugurazione. L’elenco dei progetti e delle cose fatte e da fare sarebbe ancora lunghissimo e – come fatto fino ad oggi – ne abbiamo dato e ne daremo comunicazione puntuale. Quella della fine dell’anno e dell’inizio del nuovo anno è l’occasione per ringraziare chi ci ha creduto e quotidianamente ci crede, chi ha dato il proprio contributo, di professionalità, di apporto costruttivo, di investimenti. Per ringraziare tutta la città che, con dinamismo e voglia di fare, guarda al futuro dopo anni difficili. A tutti gli auguri di un felice, sereno, proficuo e produttivo 2023.

Alan Fabbri

sindaco di Ferrara