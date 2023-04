Palazzo Ducale, al via il restauro di una parte di tetto Il cantiere sul lato est di piazza Cortevecchia

Al via ieri l’allestimento del cantiere nell’angolo est di piazza Cortevecchia per i lavori di rifacimento del tetto dell’ala ovest di palazzo Ducale. Il cantiere, a partire da lunedì 17 aprile, si estenderà anche in piazza Municipale, con l’installazione di un ponteggio ‘leggero’ (privo di teli di copertura per minimizzare l’impatto visivo sulla piazza) sempre nel lato occidentale. L’intervento – del valore complessivo di 200mila euro (fondi comunali) – sarà realizzato dall’impresa ferrarese De Giuli Costruzioni e consentirà di rimediare agli storici problemi di infiltrazione di acqua dal tetto, nella porzione interessata di palazzo Ducale che non è ancora stata oggetto di azioni specifiche e ad oggi risulta ammalorata. "Procediamo prima dell’avvio della prossima stagione a eseguire lavori necessari, per incrociare, nell’ambito di un piano integrato, i tempi di interventi legati alla riqualificazione di piazza Cortevecchia, che saranno avviati durante l’estate" dice l’assessore Andrea Maggi, annunciando che "la comunicazione di dettaglio sulle operazioni previste sarà fornita alle attività dell’area. A tal fine saranno utilizzati anche particolari accorgimenti per non limitare l’esposizione di tavoli all’esterno".