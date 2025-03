Palazzo Gulinelli, a breve l’affidamento del restauro

Ci siamo quasi. Nei prossimi giorni dovrebbe uscire – finalmente – il bando per la realizzazione dei lavori di restauro di uno fra i principali palazzi che compongono il ‘quadrilatero’ di via Savonarola. Stiamo parlando di palazzo Contughi-Gulinelli. L’iter è stato lungo ed estenuante tant’è che, dal 2012, i palazzi del quadrilatero sono rimasti chiusi in attesa di tornare a ospitare non solo gli studenti ma anche il rettorato, che si è invece trasferito in via Ariosto. Ebbene, ora ci siamo quasi. Anche se, probabilmente, prima di vedere le maestranze all’opera ce ne passerà.

Per quanto riguarda i palazzi Renata di Francia, Strozzi con Casamento Savonarola e Tassoni-Mirogli, avevano specificato dall’ateneo qualche tempo fa, sono stati forniti dai progettisti incaricati i progetti esecutivi che sono stati trasferiti agli uffici competenti. Anche questa opera di restauro sarà oggetto di un’interlocuzione tra gli uffici tecnici dell’ateneo e la Regione. D’altra parte, come ha più volte specificato la rettrice Laura Ramaciotti, il patrimonio architettonico "riveste un ruolo fondamentale sia per l’Università, che potrà recuperare spazi restaurati e sicuri da dedicare alle proprie attività, sia per la città alla quale verranno restituiti palazzi storici di grande valore culturale". Per lo meno per il primo dei palazzi del quadrilatero, inizia a intravedere la luce.