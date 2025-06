Palazzo Gulinelli, via libera al maxi progetto. Diventerà la biblioteca della facoltà di Lettere

Presto partiranno i lavori di restauro e miglioramento sismico di Palazzo Contughi Gulinelli, edificio rinascimentale di grande valore storico e culturale, situato lungo l’asse di via Savonarola e di proprietà dell’Università di Ferrara. L’intervento dell’Università di Ferrara ha ricevuto ieri il via libera all’unanimità da parte della terza Commissione comunale (Edilizia). Seguirà ora l’ultimo passaggio in Consiglio comunale, previsto entro il mese di giugno. A maggio 2025 l’Ateneo ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori.

"Con grande soddisfazione in Terza Commissione abbiamo avviato l’ultima fase dell’iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori di ripristino e adeguamento sismico di Palazzo Contughi Gulinelli", ha dichiarato l’assessore all’edilizia Stefano Vita Finzi. "L’intervento dell’Università è dedicato al ripristino funzionale del palazzo che diventerà la biblioteca della Facoltà di Lettere. Saranno disponibili sale studio e spazi per la consultazione, in un edificio di grande fascino e storia. Assieme agli altri cantieri previsti lungo via Savonarola, quest’opera restituirà alla città e agli studenti un’area che attendeva interventi di risanamento dal 2012. Ringrazio l’Università di Ferrara e la Rettrice Laura Ramaciotti per il grande impulso dato all’iniziativa, in piena sinergia con il Comune, che ha permesso di garantire tempi rapidissimi nell’iter autorizzativo", ha concluso l’assessore Vita Finzi. L’intervento, del valore complessivo di 9.1360.000 euro, è cofinanziato da fondi ministeriali e regionali nell’ambito del Piano Opere Pubbliche post-sisma e interesserà una superficie di circa 3.000 m². Il progetto prevede anche il recupero del giardino retrostante e delle ex scuderie.

"Il restauro di Palazzo Contughi Gulinelli rappresenta un nuovo tassello nel più ampio ‘cantiere della conoscenza’ dell’Ateneo – ha commentato la rettrice Laura Ramaciotti –. Una strategia di valorizzazione del nostro patrimonio che unisce passato e futuro, in spazi capaci di offrire qualità, sicurezza e bellezza. Il lavoro che l’Università degli Studi sta svolgendo in questi anni ha il preciso obiettivo di gestire strategicamente e con consapevolezza, insieme al Comune di Ferrara, la Struttura Tecnica Regionale, il Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza competente, un patrimonio architettonico prevalentemente monumentale e storico di grande valore che richiede di essere conosciuto, conservato e valorizzato". I palazzi Renata di Francia, Strozzi, Tassoni-Mirogli e Gulinelli, tutti affacciati su via Savonarola, sono testimoni fondamentali della storia architettonica e urbana di Ferrara.