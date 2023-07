Palazzo municipale, finiti i lavori

Si sono conclusi con quasi un mese di anticipo i lavori alle coperture di palazzo Municipale, sul lato occidentale. Nella piazza interna e sul retro – su piazza Cortevecchia – i ponteggi sono stati rimossi. Il cantiere era partito a inizio maggio – con un investimento comunale di 200mila euro – per rimediare agli storici problemi di infiltrazione di acqua dal tetto, nella porzione interessata di palazzo Ducale che non ancora non era stata oggetto di azioni specifiche e che risultava ammalorata. Rispetto ai tempi previsti di fine cantiere, il termine è stato anticipato. Negli ultimi giorni si è completato l’intervento, a cura dell’impresa ferrarese De Giuli Costruzioni srl. I ponteggi, dal lato di piazza municipale, hanno esposto nel corso dei lavori i colori delle otto contrade. Un omaggio al palio nella piazza che ospita i giochi delle bandiere estensi, gli allenamenti degli sbandieratori e il torneo del fante per San Michele, a inizio giugno.