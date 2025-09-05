Palazzo Municipale, lavori in vista. L’ultimo tassello della ricostruzione

C’è un nuovo passo avanti verso il recupero dello storico Palazzo Municipale di piazza Garibaldi a Bondeno. E’ di fatto l’ultimo tassello per completare la ricostruzione pubblica dei danni subiti dal terremoto del maggio 2012. I rafforzi esterni di legno, che ‘steccano’ ancora, a distanza di tredici anni, le finestre che si affacciano sulla piazza, ricordano che i lavori sono necessari. E attesi. Il progetto è stato redatto e modificato negli anni, soggetto a diverse integrazioni richieste da Regione e Sovrintendenza. Gli uffici, la sala del consiglio e della giunta, sono sempre rimasti funzionali all’interno di palazzo municipale, ma si preparano al trasloco. Lavori che hanno già affrontato un iter lungo, complesso. Intanto però arriva la conferma che tutto procede. Lo dimostra una determinazione del settore tecnico di questi giorni, che affida un incarico professionale esterno per effettuare "indagini strutturali integrative". Un incarico specialistico e urgente. E’ stato affidato alla ditta Life S.r.l. di Ferrara, per circa cinquemila euro in via diretta. La scelta muove dalla "necessità di procedere con la massima celerità – si legge – e di affidarsi a professionisti specializzati". Queste nuove indagini sono considerate "essenziali dall’Agenzia per la Ricostruzione per poter definire correttamente il progetto e garantire la sicurezza dell’intervento".

Dal sindaco Simone Saletti la conferma: "Stiamo completando le integrazioni – dice – e gli uffici comunali stanno lavorando per rispondere a tutte le richieste della Regione e della Sovrintendenza. Siamo poi in attesa del contributo per il trasloco. Se non ci saranno ulteriori intoppi – annuncia – è ipotizzabile il trasferimento degli uffici comunali nelle ex scuole elementari di piazza Aldo Moro alla fine del 2026". Il recupero del Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi è un progetto inserito nel piano triennale degli investimenti 2025-2027. I lavori, del valore di circa un milione e trecento mila euro, sono finanziati con circa 800.000 euro dai fondi regionali e 550 mila euro da fondi del Comune, che realizzerà interventi impiantistici e opere aggiuntive, che non erano previste. Nel maggio 2024, il sindaco Simone Saletti aveva ribadito che, nonostante la ricostruzione pubblica fosse quasi completata, mancava solo il Municipio. Nel frattempo, i lavori per la casa del custode, che si trova nella parte posteriore del palazzo, sono in corso e vicini al completamento.

Claudia Fortini