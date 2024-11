Palazzo municipale, terminato il restauro

Al termine del restauro del balcone, è stato completamente svelato il nuovo volto della casa comunale di Copparo, restituita al suo splendore grazie ai lavori di "Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale", finanziati con fondi del Pnrr. L’opera è stata eseguita dalla ditta Geostrutture di Copparo. Il progetto, a cura di Patrimonio Copparo, prevedeva il restauro delle facciate del municipio in affaccio sulle piazze e gli spazi pubblici del centro storico. L’intervento, seguito da vicino dalla Soprintendenza, ha centrato l’obiettivo di riportare alla configurazione originale le facciate, un tempo scandite da cornici e rilievi in cotto e sfondati intonacati di colore chiaro.

Varie le fasi: idrolavaggio e pulizia di tutte le superfici, riscoperta degli elementi in cotto da recuperare o da sostituire, restauro dei marmi alla base del fabbricato e dei delfini posti a fianco della torre orologio, restauro di tutti gli intonaci, con integrazione e riparazione delle parti ammalorate, con la ri-tinteggiatura a calce delle facciate e con la velatura e protezione dei cotti restaurati. Entro dicembre, compatibilmente con l’andamento del rifacimento della pavimentazione di via Roma, saranno ricollocate le campane e rimesso in funzione l’orologio.