Palazzo Pico Cavalieri Via ai lavori, si rinnova la ’Casa della Patria’ Opere per 1,8 milioni

di Francesco Franchella

Un restauro che non stravolge, ma che conserva e migliora. Questo, in attesa di accogliere il Museo del Risorgimento e della Resistenza e di riaccogliere le associazioni ex-combattentistiche, in una nuova (auspicabile) sinergia. sono stati consegnati ieri mattina i lavori di "riparazione e miglioramento strutturale post-sisma" di palazzo Pico Cavalieri, l’edificio di corso della Giovecca 165 che fu donato nel 1918 dalla famiglia del pilota aviatore della Prima guerra mondiale morto l’anno prima durante il collaudo di un idrovolante. A realizzare l’intervento - che avrà durata di quasi un anno e mezzo (termine previsto a gennaio 2025) - è l’impresa Capriello Vincenzo Srl. La parte strutturale è curata dall’ingegner Denis Zanetti dello studio Mezzadri e quella impiantistica dall’ingegner Marco Vaccari. "Palazzo Pico Cavalieri – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Maggi – è un luogo molto caro ai ferraresi. Sono previste tre tipologie di interventi: strutturali, impiantistici e architettonici. Verranno eliminate le barriere architettoniche e verranno realizzati un ascensore e un elevatore, per consentire una piena accessibilità". Alla fine, il museo della Risorgimento e della Resistenza, che dal 1924 aveva sede a Palazzo dei Diamanti, sarà nel luogo indicato fin dal lascito testamentario della famiglia Cavalieri.

"Questa destinazione per il futuro museo del Risorgimento e della Resistenza è stata fortemente voluta dall’amministrazione – così l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – sarà un luogo attrattivo e moderno. È stato fatto un lavoro incredibile di archiviazione, digitalizzazione, recupero e restauro di certi pezzi: da questo punto di vista, la situazione era molto precaria". "Per il nuovo museo, organizzeremo un bel progetto di story telling – dice Tiziana Giuberti, responsabile dell’U.O. Arte moderna del comune – renderemo più piacevole e accattivante la visita: vogliamo che i giovani frequentino il museo e che lo rendano vivo". Tornando ai lavori, il progetto prevede di collocare al piano ammezzato gli uffici delle associazioni ex combattentistiche, mentre al piano nobile gli spazi saranno destinati al Centro di Documentazione Storia Patria Museo del Risorgimento e della Resistenza.

"Crediamo che la convivenza tra museo e associazioni – aggiunge Ethel Guidi, dirigente del settore cultura e turismo del comune – possa essere attiva e coerente nelle attività svolte: non vogliamo una rigida suddivisione degli spazi, ma un progetto di valorizzazione complessiva". Si eseguiranno, inoltre, lavorazioni di rifinitura e ritinteggiatura delle facciate del palazzo, oltre ad opere di restauro dell’apparato decorativo e dei soffitti dipinti. Infine, a seguito di un confronto con la soprintendenza sul loggiato tamponato negli anni Quaranta, si è deciso di riportare lo stesso allo stato originario, eliminando i tamponamenti. Oltre 1,8milioni di euro il valore delle opere che saranno eseguite: l’importo è finanziato con contributi regionali per 1.077.299 e con fondi comunali, derivanti dalle assicurazioni post sisma, di 761.278. "Nel prossimo bilancio – chiude Natascia Frasson, dirigente del servizio beni monumentali - bisognerà destinare un budget per approvare il progetto di allestimento. Sono sicura che porteremo a buon fine questo lavoro, nei tempi previsti".