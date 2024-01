Palazzo Prosperi-Sacrati. Il cantiere va spedito. Consegna a luglio 2025: "Nuovo volto per la città"

La consegna dei lavori è prevista il 3 luglio 2025. Stiamo parlando del maxi cantiere di riqualificazione di palazzo Prosperi-Sacrati. Dopo l’inizio del cantiere, il sei marzo scorso, la tabella di marcia è rispettata. Benché le operazioni non siano particolarmente visibili – in questo momento la squadra di operai sta lavorando ai lavori di consolidamento – il cantiere non sta subendo rallentamenti. Si tratta di uno degli interventi destinati a cambiare la morfologia di quel quadrante cittadino. Anche perché il palazzo è chiuso da 27 anni. L’importo complessivo dei lavori è di 6 milioni e 900mila euro, fondi che attingono, per 5milioni circa, da uno specifico finanziamento del Ministero della Cultura, per 1,3 milioni dalla Regione e per 600mila euro dal Comune di Ferrara. "A oggi – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Maggi – stanno ultimando tutti gli interventi di consolidamento con conclusione prevista per primavera inoltrata (maggio 2024). Seguiranno poi gli interventi sugli impianti che dureranno circa sei mesi e seguirà, da ottobre-novembre, la posa del massetto, le finiture, e i sensori". La conclusione, come detto in premessa, "è prevista per luglio 2025". "A Palazzo Prosperi – prosegue l’amministratore – sono già state completate le demolizioni di intonaci, la realizzazione dei solai del piano ammezzato e del primo piano. Sono attualmente in corso gli interventi di consolidamento del solaio nobile e sono stati conclusi quelli nel piano ammezzato, con interventi di restauro".

L’area verde. "Prende forma – scandisce Maggi – anche il nuovo giardino, che avrà maggiore spazialità: è infatti già stato completato il nuovo muro di cinta che amplia la superficie di pertinenza del palazzo, dando maggiore respiro ‘verde’ al contesto storico. Contrattualmente il cantiere opererà per due anni". Al lavoro c’è un team emiliano e lombardo con capogruppo la coop Buozzi di Parma, la Leonardo di Bologna per i restauri e iMartini di Mantova per l’impiantistica. Insomma, ci sono tutti i presupposti per realizzare un restauro davvero imponente.

La destinazione d’uso. L’edificio, al piano nobile, avrà una destinazione espositiva. Il piano ammezzato ospiterà invece sale di supporto, uffici, locali polifunzionali. Il piano terra sarà destinato a biglietteria e bookshop, che si affacceranno sul loggiato e sul giardino interno, in un percorso di piena continuità con gli spazi cittadini. Confermati i due accessi, da corso Ercole I d’Este e corso Biagio Rossetti. Il tutto in continuità con il dirimpettaio palazzo dei Diamanti. In realtà, su tutto quel quadrante di città, in questi anni, si è concentrata una poderosa attività di riqualificazioni e di restauri.

"L’intervento di Palazzo Prosperi – aveva detto l’assessore Maggi delineando i contorni della strategia del Comune – si inserisce in un contesto di completo recupero e rilancio dell’intero quadrante storico cittadino, a partire da palazzo Diamanti, per poi proseguire con palazzo Massari (dove sono in corso i lavori di riqualificazione interna e il parco tornerà ad essere in piena continuità col palazzo grazie all’abbattimento di steccati e divisioni). È inoltre di pochi anni fa il completamento della vicina piazza Ariostea, entro la primavera di quest’anno sarà terminato il nuovo Spazio Antonioni all’attuale Padiglione di Arte Contemporanea (Pac). Nel medesimo contesto il sistema museale civico si fonde con l’università, considerando che qui sono ricompresi anche palazzo Turchi di Bagno e l’orto botanico". Originariamente si pensava a palazzo Prosperi come una possibile sede distaccata dell’Università con aule studi e spazi aperti ai ragazzi. Ma la scelta strategica, data anche dalla vicinanza con altri poli museali di pregio – a partire proprio dai Diamanti – ha virato sulla vocazione più turistica. Anche se, avendo previsto nel progetto uno spazio polifunzionale, non è escluso che possano essere organizzati appuntamenti seminariali e formativi che potranno coinvolgere anche Unife. Dopo ottocentocinquanta giorni di cantiere (e 27 anni di chiusura alle spalle), Palazzo Prosperi tornerà a vedere le luce. Ora, lavoro e attesa.

Federico Di Bisceglie