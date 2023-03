Palazzo Prosperi Sacrati Lunedì via al cantiere "Lo riqualificheremo per ridarlo alla città"

di Federico Di Bisceglie

E’ tutto pronto. La timeline è fissata: lunedì parte il maxi cantiere per il restauro e la riqualificazione di uno dei monumenti più significativi dell’Addizione Erculea: palazzo Prosperi-Sacrati. La dotazione economica complessiva dell’intervento è piuttosto poderosa: si superano i sette milioni. Le linee di finanziamento sono diverse: una tranche arriva dalla Regione. Si tratta di quasi un milione e mezzo di euro che fanno parte dei fondi destinati alla ricostruzione post-sisma (2012). Il contributo più poderoso, tuttavia, arriva dal Fondo Sviluppo e Coesione per lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione. Qui il finanziamento ammonta a cinque milioni. L’ultima parte è invece un co-finanziamento del Comune: seicentomila euro. Anche la durata del cantiere, affidato a una rete temporanea di imprese con capofila la cooperativa Bruno Buozzi, è piuttosto significativa. Ottocentocinquanta giorni, circa due anni e mezzo. Fine dell’opera nel maggio 2025. "L’obiettivo – si legge nella scheda del progetto – è quello di restituire gli spazi interni ed esterni di Palazzo Prosperi Sacrati all’uso collettivo. Le scelte architettoniche di progetto sono finalizzate all’eliminazione degli elementi incongrui aggiunti in epoca recente, nel rispetto della storia e della autenticità strutturale e materica del complesso edilizio, anche laddove i fenomeni di trasformazione hanno pesantemente intaccato la natura originaria del bene". Il progetto, dunque, "integra il restauro dell’apparato esistente – prosegue la nota – con la dotazione impiantistica e dei servizi necessari alla nuova destinazione d’uso museale e la realizzazione di due collegamenti verticali alle estremità opposte del fabbricato".

A più riprese l’amministrazione si è spesa nel sostenere la necessità di una nuova location per realizzare mostre ed esposizioni. Ma torniamo al progetto. "Le dotazioni tecnologiche inerenti gli impianti – così il documento tecnico – costituiscono parte rilevante dal punto di vista del rapporto tra l’esistente e il nuovo progetto. La messa in opera di tali impianti si realizzerà tenendo conto di un assoluto rispetto per le condizioni strutturali e tipologiche dell’edificio, adottando scelte di minimo ingombro visivo". Nulla di invasivo, insomma. C’è un altro elemento particolarmente interessante di questo restauro, che in qualche modo stabilisce un dialogo con l’opera effettuata nel dirimpettaio palazzo dei Diamanti, fresco di inaugurazione: il giardino. Su questo punto la scheda progettuale è molto chiara. "La riqualificazione del giardino prevede l’ampliamento della piccola area verde retrostante, grazie allo spostamento del muro esistente parzialmente crollato, verso l’area cortiliva più prossima alla scuola confinante. Si guadagna così un riallineamento con l’area verde laterale ricomprendendo, nello spazio acquisito, il varco di accesso su Corso Biagio Rossetti. Allo stesso modo, la riproposizione di grandi aperture nel muro esterno a nord è volta ad ottenere una permeabilità verso la porzione laterale più grande del parco, che si sviluppa lungo Corso Ercole d’Este, anticamente parte del complesso ed oggi in uso alla scuola". Non solo. "L’intervento – si legge in chiusura – prevede inoltre i necessari interventi strutturali di consolidamento di orizzontamenti, murature e della scala monumentale".