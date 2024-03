"Palazzo Scarselli: convenzione scaduta, ma il Comune cosa fa?"

CENTO

Continua la sua opera di attenzione sul territorio, l’ex consigliere Mauro Bernardi che ha appena protocollato in Comune una richiesta di chiarimenti in merito alla convenzione di Palazzo Scarselli, dove all’interno c’è il patrimonio librario centese. "A che titolo è occupato dal Comune Palazzo Scarselli? – si domanda Bernardi - la Convenzione di comodato d’uso gratuito fra Provincia di Ferrara e Comune di Cento è scaduta il 24 settembre scorso e non mi risulta essere rinnovata o prolungata. Una convenzione di 30 anni. Nel sito del Comune non risulta apposita delibera comunale per sottoscrivere una nuova convenzione per la continuazione dell’uso dell’edificio. La mancanza pone il problema di definire a che titolo quei locali sono nella disponibilità del Comune, con tutte le problematiche che ne conseguono". E aggiunge. "Sono preoccupato per i rischi e conseguenze che ciò comporta nei confronti di possibili danni al patrimonio librario colà depositato, e possibili danni a terzi sia di carattere civile che penale – dice – Ed è grave che io da mesi abbia sollevato pubblicamente dubbi e problematiche su questioni collegate a diversi aspetti della gestione della biblioteca di Cento, ma né l’assessore competente né la consigliera con delega alle biblioteche hanno mai risposto. E anche le ‘cosìddette opposizioni’ in Consiglio comunale non hanno speso una parola". E allarga lo sguardo. "Possibile che dopo le cose che ho segnalato, nessuno dei consiglieri comunali si sia chiesto perché sono stati chiusi ’sine die’ i locali dei seminterrati della Rocca dove c’era la sede temporanea della biblioteca – prosegue riferendosi a Palazzo Scarselli – e oggi nessuno si è interessato di rinnovare o prorogare l’atto giuridico che ci permetteva di utilizzare quel gran patrimonio?".