Palazzo Scarselli, la Provincia attende

CENTO

Qualche giorno fa l’ex consigliere Mauro Bernardi aveva sollevato la questione della sede della biblioteca all’intero di Palazzo Scarselli, parlando di una convenzione di comodato d’uso gratuito tra la proprietà della Provincia e il Comune di Cento che sarebbe scaduta a settembre 2023. "Palazzo Scarselli è occupato abusivamente dal Comune? – si domandava Bernardi - non mi risulta essere stata rinnovata o prolungata. La mancanza pone il problema di definire a che titolo quei locali sono nella disponibilità del Comune, con tutte le problematiche che ne conseguono. E sono preoccupato per i rischi e conseguenze che ciò comporta nei confronti di possibili danni al patrimonio librario colà depositato, e possibili danni a terzi sia di carattere civile che penale". Dal Comune, per ora, alcuna replica. Contattata la Provincia, invece, risulterebbe il mancato rinnovo della convenzione. Provincia che ha ben presente la vicenda, visto che la scadenza della convenzione risale a settembre 2023 e che avrebbe già pronto lo strumento giuridico contrattuale per il rinnovo del rapporto di concessione e che starebbe attendendo dal comune di Cento la conferma che l’immobile gli serve ancora. All’ufficio patrimonio della Provincia sarebbe dunque tutto pronto e in attesa che dalla municipalità ci sia riscontro. Il palazzo è infatti sede della biblioteca che però è chiusa dal sisma.

La Provincia peraltro non avrebbe nessun motivo ostativo per non prolungare o rinnovare il rapporto contrattuale e cioè la concessione di uso gratuito, pronti per fare le carte necessarie appena da Cento venisse chiesta la proroga. Forse sono in corso considerazioni sul fatto che l’immobile è inagibile e su un procedimento di ricostruzione che è ancora alle battute iniziali. I lavori del sisma inoltre, non sono in capo alla Provincia che e in mancanza di un eventuale già esistente accordo tra le parti, sarebbe importante regolamentare la situazione, visto che, solitamente, le concessioni d’uso non prevederebbero la manutenzione straordinaria a capo di chi ha il bene in concessione. Una cosa è certa, nelle carte della Regione inerente al sisma l’ente attuatore per Palazzo Scarselli è il Comune di Cento. E intanto sia Bernardi che la Consulta di Cento, anche di recente hanno chiesto informazioni sullo stato del patrimonio librario all’interno del Palazzo, preoccupati della presenza di infiltrazioni e dei danni da muffe e ambienti chiusi da 12 anni.

l.g.