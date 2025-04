Palazzo Torri in un docufilm: "La storia di una famiglia"

"Palazzo Torri, un sogno realizzato" è questo il titolo del docufilm che da ieri è pubblicato sul canale YouTube del regista Alessandro Scillitani. E’ stato presentato al pubblico, in anteprima, nei giorni scorsi nell’incantevole cornice del palazzo che si affaccia sullo specchio d’acqua dell’antico alveo del Po a Settepolesini. La prestigiosa corte colonica, è stata restaurata filologicamente, per volontà del proprietario Antonio Carlo Torri con la moglie Monia Monti, sui progetti dell’architetto di Bondeno Patrizia Polastri. Fulcro della storia locale, è oggi residenza ufficiale della famiglia.

"Ho voluto comporre un discorso corale che appartiene a Bondeno – ha spiegato il regista Alessandro Scillitani, autore di documentari e musicista che delle sue opere cura sceneggiatura, regia, montaggio e musiche -, una microstoria che è anche una grande storia. E’ tutto molto poetico. Cerco sempre di raccontare storie facendo in modo che vengano raccontate da chi le ha vissute!".

"E’ un filmato gentile – ha commentato il sindaco Simone Saletti al termine della proiezione – che racconta non solo la storia di una casa ma anche tutto quello che c’è intorno, il modo in cui la famiglia Torri ha legato la sua storia a quella delle genti che hanno vissuto e vivono qui. Grazie per aver aiutato i giovani – ha sottolineato rivolto ad Antonio Carlo Torri –. Perché così i giovani si avvicineranno al nostro territorio".

Antonio Carlo Torri ha ripercorso i ricordi da bambino a Palazzo Rosso, quando veniva con il padre, in visita al fattore e ai contadini che lavoravano i terreni di famiglia e che qui abitavano, intrecciando solchi di umanità e legami autentici tra le persone, I documenti e gli avvenimenti storici del luogo, che anche il restauro, portato avanti in quasi un quarto di secolo e oggi completato, ha confermato e in alcuni casi svelato.

"Il completamento del restauro di Palazzo Rosso è per me realmente un sogno che si realizza – ha sottolineato Antonio Carlo Torri -. Con questo docufilm volevo creare qualcosa che ricordasse la mia famiglia e documentasse la storia e l’identità di questo luogo, nel quale già da bambino non vedevo l’ora di arrivare, per giocare tra i campi e dialogare insieme a mio padre con i contadini. Adesso – ha annunciato – ho un altro sogno: quello che questa storia possa arrivare ai giovani".

Una storia che attraversa due secoli. Quirino Torri è stato sindaco di Bondeno dal 1872 al 1881, Carlo Torri è stato sindaco dal 1891 al 1907, Antonio Aroldo Torri tra il 1938 al 1941 ha ricoperto la carica di Podestà, Amalia Torri è poi stata benefattrici del paese, donando il palazzo di viale Repubblica che ancora oggi è l’asilo delle suore.

Claudia Fortini