’Palazzone’ di Marrara. Messa la prima pietra del cantiere da 5 milioni: "Promessa mantenuta"

FERRARA

A Marrara il Palazzone rinasce con nuovi spazi aggregativi, turistici e commerciali. Nella frazione erano in molti i cittadini che sono accorsi per assistere a un momento molto atteso, ovvero, la posa della simbolica ‘prima pietra’ nel cantiere di riqualificazione del Palazzone di Marrara. Una cerimonia a cui erano presenti il sindaco Alan Fabbri, il vicesindaco Nicola Lodi, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi e il dirigente del Servizio coordinamento e monitoraggio degli interventi Pnrr e dei progetti complessi Massimo Cavallin. Il progetto è stato illustrato proprio davanti alla storica struttura che risale al XVII secolo e luogo simbolo del territorio, che si sviluppa lungo il Po di Primaro. Il Palazzone sarà oggetto di una completa riqualificazione e successivamente polifunzionale, per un investimento di circa 5 milioni e mezzo di euro. "Abbiamo realizzato una promessa elettorale, recuperare questo palazzo storico, legato alla famiglia Boari, e che ha un’importanza per tutta la comunità di Marrara e non solo. È un progetto da 5,5 milioni di euro, di cui la maggior parte deriva dai fondi Pnrr che siamo riusciti a intercettare e un’altra quota per la ricostruzione post sisma. Abbiamo deciso di destinarne una parte dello stabile – ha spiegato il sindaco Alan Fabbri – alla comunità marrarese con una sala civica, ci sarà un ambulatorio medico e con l’Ausl lavoremo per l’infermiere di quartiere. Inoltre cercheremo realtà commerciali che possano insediarsi ed è nostra intenzione realizzare nell’ultimo piano una foresteria, gestita da una società privata, per il turismo lento". I lavori previsti per il Palazzone di Marrara hanno l’obiettivo di riportare alla loro origine di cuore pulsante della frazione l’edificio e l’area intorno, dando nuovi spazi alle attività commerciali e opportunità operative al settore turistico, in coerenza con le richieste dei residenti. Sarà destinato a tre principali funzioni: ricettiva per accoglienza turistica (con bar, tavola calda, camere e servizi); aggregativa (con sala polivalente e spazi aperti ai cittadini); funzione commerciale (con negozi, uffici) e di servizio alla comunità con uno studio medico.

"A Marrara è nato Adamo Boari – ha proseguito l’assessore Andrea Maggi – architetto e ingegnere che tra le altre ha fatto l’acquedotto monumentale di Ferrara. Ora questa struttura, caratteristica e centrale per questo paese, contribuirà a fare tornare questa frazione centro pulsante e vitale, con servizi legati al turismo lento, ciclistico e fluviale. Sarà accessibile ed ecosostenibile, con forti punti di identità storica". Sulla centralità dell’intervento e rivitalizzazione delle frazioni il vicesindaco Nicola Lodi conferma come: "La nostra volontà è creare un centro vivo, contro lo spopolamento, realizzando delle sale per momenti aggregativi e feste di compleanno oltre che delle aule studio con la connettività a internet veloce, che spesso nelle frazioni è assente. Altri invece pensavano a vendere queste strutture. Il nostro obiettivo più ampio è offrire un volano per animare le frazioni e al contempo creare una nuova centralità per chi le abita". L’investimento di circa 5.535.000 euro sarà possibile da una doppia fonte di finanziamenti, le opere per l’antico Palazzo e l’edificio che fungeva da magazzino è previsto un progetto del valore di 4.147.000 euro, grazie al Pnrr. In aggiunta, sul Palazzone di Marrara, confluiranno anche i fondi del ‘Sisma 2012’ per un ammontare di 1.388.000 euro.

Mario Tosatti