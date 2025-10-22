Paleontologia,. Bassi premiato in Giappone

Davide Bassi, docente del dipartimento di Fisica e Scienze della terra di Unife, è stato il primo ricercatore italiano insignito del prestigioso ‘Tohoku university international award 2025’, conferito nei giorni scorsi a Sendai, in Giappone, in occasione delle celebrazioni per il 115esimo anniversario della Tohoku University. Il premio, assegnato congiuntamente anche ad altri quattro ricercatori provenienti da Giappone, Indonesia, Polonia, Vietnam, viene assegnato a scienziati di tutto il mondo, residenti al di fuori del Giappone, che abbiano instaurato un legame con la Tohoku University e conseguito importanti risultati in vari ambiti della ricerca, contribuendo così al rafforzamento della presenza internazionale della Tohoku University. Il riconoscimento valorizza inoltre le attività pianificate e svolte principalmente da studentesse e studenti dell’ateneo giapponese, che si siano impegnati a favorire il dialogo, la solidarietà e l’integrazione all’interno della comunità universitaria. Il paleontologo Davide Bassi è stato premiato per i rilevanti contributi scientifici e accademici sviluppati in collaborazione con la Tohoku University, attraverso collaborazioni, ricerche congiunte e scambi culturali. Tra i suoi risultati si annoverano pubblicazioni su riviste internazionali, partecipazioni a conferenze e borse di studio della Japan Society for the Promotion of Science. "Le ricerche che sto conducendo hanno lo scopo di chiarire come gli organismi marini, in particolare alghe calcaree e invertebrati, si siano adattati ai cambiamenti climatici e oceanografici nel corso dei millenni – spiega Bassi –. Le ricerche sviluppate in Giappone, in oltre 20 anni di collaborazioni scientifiche, sono state concentrate sugli organismi marini delle Isole Ryukyu".