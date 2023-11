"Palestina libera, ora basta con i massacri". Slogan e striscioni, in trecento a Porta Paola

Al grido di "Palestina libera" e "Via, via Israele", ieri pomeriggio circa trecento persone si sono assiepate a semicerchio nello spiazzo davanti a Porta Paola per manifestare sostegno alla popolazione di Gaza in uno dei momenti più tragici e complessi della storia recente del Medio Oriente. L’appuntamento è alle 16 e la piazzetta si riempie rapidamente. Tanti giovani, ma anche famiglie con bambini. Molti i ragazzi di seconda generazione al fianco dei genitori. Spuntano bandiere con i colori della Palestina, kefiah ai colli o sulle teste e una selva di cartelloni. "Fermiamo il massacro" recita un lungo striscione bianco. "Riconoscere lo Stato di Palestina" si legge altrove. I cori si ripetono in italiano, inglese e arabo. Un gruppo di ragazze srotola un ampio cartellone in cui sono scritti novemila nomi di vittime palestinesi, "vite spezzate da Israele, non numeri". Un ragazzo con una kefiah rossa stretta sul capo mostra una grossa chiave, simbolo dei tanti profughi palestinesi che sognano di ritornare nelle case che un tempo abitavano (delle quali, appunto, molti conservano ancora la chiave). Il primo a prendere la parola al microfono che passa di mano in mano è un palestinese che legge una poesia: "Gaza resisti, perché tu esisti". La parola passa ad alcuni degli organizzatori. "I popoli hanno diritto a resistere – dicono – e la Palestina a esistere. Non è una guerra, è un massacro. Il governo e l’amministrazione comunale sono complici perché si schierano politicamente con chi compie queste azioni".