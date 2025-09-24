Palestina, ordine del giorno Pd. Buriani e Baraldi: "Appello a Fabbri, bloccare i rapporti con Israele"

Interrompere "ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del Governo israeliano e con soggetti ad esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato". È solo una delle quattro richieste contenute nell’ordine del giorno presentato ieri mattina dal capogruppo del Pd, Massimo Buriani e dalla referente della missione Cultura democratica e iniziative politiche della segreteria comunale dem Ilaria Baraldi. È proprio la portavoce delle Donne Democratiche che che, partendo dalla manifestazione pro Pal dell’altro giorno, sottolinea l’urgenza di prendere una posizione chiara "a sostegno del popolo palestinese, che sta subendo un massacro perpetrato dal governo israeliano". Di qui le altre richieste contenute nel documento. I dem spingono affinché l’amministrazione si faccia carico di chiedere "al Governo italiano di esprimersi in tutti i contesti istituzionali condannando inequivocabilmente l’operato del Governo Netanyahu e di attivarsi conseguentemente anche adottando iniziative volte a sospendere i rapporti di natura economico-commerciale in essere con Israele". Ciò che i dem contestato all’esecutivo, ma a cascata anche all’amministrazione ferrarese è una forma di "ambiguità" rispetto alla questione medio-orientale. E, in particolare, rispetto al percorso di riconoscimento dello stato palestinese. Ma c’è di più. Buriani e Baraldi chiedono un impegno all’amministrazione affinché rivolga "un invito alle società ed enti partecipati dal Comune di Ferrara per valutare l’applicazione di misure analoghe a quelle adottate col presente atto, in particolare, laddove possibile, anche per quanto riguarda l’adesione a campagne di boicottaggio di prodotti realizzati da aziende israeliane o a capitale israeliano". Da ultimo, gli esponenti dell’opposizione chiedono che il testo dell’ordine del giorno venga trasmesso "al Governo Italiano e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale". è evidente che la questione Gaza non si sarebbe esaurita, anche a queste latitudini, nelle discussioni e nelle manifestazioni degli ultimi giorni. Ma, a corroborare questa direzione, sono gli stessti Baraldi e Buriani che annunciano l’intenzione di proseguire nell’impegno su questo versante. Il capogruppo in Consiglio, ripercorrendo anche le traversìe che hanno caratterizzato il dibattito consiliare negli ultimi mesi, punta idealmente l’indice contro il primo cittadino Alan Fabbri denunciandone "l’ambiguità" ma soprattutto "l’uso strumentale di alcuni episodi". La posizione, insomma, è abbastanza chiara. "Durante i cortei e le manifestazioni Pro Pal – scandisce – si sono senz’altro verificati degli episodi spiacevoli ad opera di facinorosi. Ma non si può, per colpa di uno sparuto gruppo minoritario, ignorare il movimento di opinione e di coscienza che si è creato attorno alla causa palestinese. La pulizia etnica che sta compiendo il governo della destra israeliana non è tollerabile". Dunque la via da seguire, indicata esplicitamente a titolo esemplificativo all’interno dell’ordine del giorno, è quella emiliano-romagnola. O, meglio, ravennate. "A Ravenna il 18 settembre – si legge nel testo dell’odg – si è verificato un bellissimo atto di resistenza quando grazie al coraggio dei lavoratori portuali e del sindaco Alessandro Barattoni, due container carichi di esplosivi diretti a Israele sono stati fermati. Un atto di coraggio collettivo, che ha visto lavoratori e istituzioni locali agire insieme per la legalità e la pace". Non solo. "Diverse amministrazioni locali – si legge ancora nel documento – hanno deciso, come forma di condanna e di pressione verso il governo israeliano, di interrompere ogni forma di rapporto istituzionale con esso. In primis la Regione Puglia, seguita a stretto giro dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna e tanti altri".