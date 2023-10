Palestra a cielo aperto a Villa Zardi. Installate le nuove attrezzature

Una palestra a cielo aperto ha preso forma al Parco Verde di Villa Zardi, dove sono state installate le nuove macchine nell’ambito della linea di intervento1 del progetto “Sport nei parchi”, promosso da Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni. Si attua così il progetto presentato dal Comune di Copparo “Alleniamoci al parco. Sport e benessere all’aria aperta”, che prevede la realizzazione di nuova area attrezzata attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva.

È stato dunque allestito un circuito a corpo libero large (per almeno otto utilizzatori in contemporanea) composto di nove macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per persone con diversa abilità e bambini. Sono stati posizionati due step, due macchine cardio bluetooth di ultima generazione, un custom pull up, barre push up 3 altezze, una spalliera-overhead ladder, una panca per tricipiti - dip bench, un combi4. L’investimento complessivo è di 30.500 euro, cofinanziato nella misura del 50% da Sport e Salute e del 50% dal Comune, che si è incaricato anche degli oneri amministrativi e delle opere edili propedeutiche all’installazione per circa 6mila euro.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio copparese hanno tempo sino a oggi per manifestare il loro interesse per l’affidamento in adozione ad uso gratuito dell’area attrezzata del Parco Verde. L’amministrazione ha già attuato anche il progetto relativo alla linea 2 ‘Urban sport activity e weekend’ di Sport nei Parchi, che ha visto destinare il Parco Pontino Tagliapietra ad attività motorie e sportive.