Palestra di Bevilacqua. Inizia la nuova vita

CENTO

"Sono iniziati i lavori di demolizione dello scheletro della palestra di Bevilacqua". E’ l’annuncio del vicesindaco Vito Salatiello che ha dunque annunciato questo momento che mette la parola fine dopo anni di difficoltà. "Il cantiere ha una storia molto travagliata e il susseguirsi di due diverse iniziative non andate a buon fine – ha detto - Ripartiamo ora con una revisione del progetto che ci darà una struttura polifunzionale di più semplice e veloce realizzazione, che consentirà alla comunità tutta, ma in particolare di Bevilacqua, di poter contare su un impianto sportivo multiuso utilizzabile anche per molte iniziative extrasportive e aggregative". Ed entra ancora più nello specifico. "Il nuovo progetto prevede la realizzazione degli spogliatoi in laterizio – aggiunge il vicesindaco - al cui interno ci sarà una saletta riunioni e accanto una struttura leggera perimetrata da infissi così da garantire maggiore permeabilità con l’esterno e fare anche da presidio nelle ore serali. Alla demolizione seguirà una gara d’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione".

Una vera odissea di anni, per questa palestra che non riesce a vedere la luce e che ora, per riuscire a dare risposta, l’amministrazione Accorsi decide di cambiare strategia eliminando quel poco di realizzato, e quasi sicuramente danneggiato, per optare a un altro tipo di infrastruttura. In nuovo avvio, dunque, dopo un lungo iter che ha visto anche il comune uscire dai contratti d’appalto con risoluzioni dopo aver contestato lavori fermi. Si è dunque reputato opportuno e conveniente rivedere l’intervento realizzando una tensostruttura ad uso sportivo e polifunzionale che servirà anche all’organizzazione di vari eventi.

l.g.