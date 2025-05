Palestra di Bevilacqua. Procede il contenzioso

Prosegue il contenzioso legale tra il Comune di Cento e l’impresa incaricata dei lavori per la realizzazione della nuova palestra in località Bevilacqua, con la municipalità che si costituisce in appello. La querelle era nata nel 2021 con l’indirizzo della Giunta di intraprendere azione legale al fine di tutelare e difendere gli interessi dell’Ente per il recupero di 79.751,85 euro. A maggio 2022 era però stata l’azienda a presentare atto di citazione in Tribunale per accertare l’esenzione da responsabilità. A ottobre 2024, la sentenza del Tribunale aveva dichiarato la legittimità dell’operato posto in essere dal Comune di Cento nella risoluzione del contratto di appalto, nell’escussione e conseguente incasso delle fideiussioni e nell’applicazione e quantificazione della penale, condannando però il Comune al versamento all’azienda di 60.333,50 euro. La controversia approda ora alla Corte d’Appello di Bologna. A impugnare la sentenza è stata l’azienda che ha notificato il ricorso ad aprile 2025, l’udienza è fissata per il 22 luglio. Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio e ha affidato il patrocinio legale all’avvocata Silva Gotti del Foro di Ravenna, già incaricata nella fase precontenziosa e nel procedimento di primo grado. Il nuovo incarico, del valore complessivo di 6.344 euro lordi, sarà coperto con fondi già stanziati nel bilancio comunale alla voce "spese legali". Secondo quanto riportato nella determinazione, la scelta è motivata dalla conoscenza approfondita della vicenda e dalla continuità con gli incarichi precedenti. La causa affonda le sue radici nella risoluzione, nel 2021, del contratto di appalto per la costruzione della palestra, in seguito a presunti inadempimenti da parte dell’azienda, per i quali il Comune aveva avviato un’azione legale per il recupero di circa 412 mila euro. La Corte d’Appello sarà ora chiamata a riesaminare la vicenda. Una palestra che ora si sta realizzando con un progetto completamente diverso, dopo anni di attesa.

l. g.