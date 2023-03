Palestra di XII Morelli e asilo ad Alberone, "sì" del Consiglio per l’inserimento nel Pnrr

Approvate a maggioranza, le delibere relative alle modifiche introdotte al Piano triennale delle opere pubbliche e al Piano biennale delle forniture e servizi. Nel primo caso, sono stati introdotti i nuovi finanziamenti ricevuti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione della nuova palestra di XII Morelli (per 1.430.000 euro) e per l’asilo nido di Alberone: progetto cui è stato riconosciuto un 10% di finanziamento aggiuntivo relativo al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023. Inoltre, sempre a maggioranza, è stato approvato il via libera alla presentazione di progettualità di efficientamento energetico di edifici pubblici. Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Rossano Bozzoli le opere interesseranno lo stabile di via Malagodi, il centro infanzia ‘Pacinotti’ e la Pinacoteca.