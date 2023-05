Palestra e pinacoteca, ecco i soldi

Sono stati di recente presentati in commissione interventi sul patrimonio comunale per oltre 1.8 milione di euro. "Spendiamo le risorse disponibili di avanzo vincolato – dice l’assessore Rossano Bozzoli - riuscendo così a dare corpo ad alcuni importanti lavori sul nostro patrimonio, frutto anche delle segnalazioni delle consulte". Si tratta di 3 delibere che verranno discusse nel consiglio comunale di mercoledì 17 maggio. La prima riguarda la necessità di finanziare l’incremento per adeguamento contrattuale Istat del canone di noleggio e assistenza di apparecchiature di stampa e di copia in dotazione al Comune di Cento. La seconda, trattandosi di una modifica al piano triennale delle opere pubbliche, consiste in un aggiornamento di valore relativo a quattro interventi già previsti, interventi di ripristino della ex palestra della Bocciofila, del Centro per l’Impiego, della Pinacoteca e del Nido di Alberone. In particolare, per quanto riguarda i lavori della Bocciofila, questi vengono anticipati di una annualità, al 2023. Ma è in particolare sulla terza delibera che si concentra l’assessore Bozzoli: una variazione di bilancio che contiene gli interventi finanziati dall’avanzo vincolato per 1.888.086,61 di euro. "L’operazione più importante è quella sui cantieri che abbiamo avuto attivi nel 2022 e che proseguono nel 2023, per cui abbiamo chiesto al Ministero la copertura per l’incremento dei prezzi – dice –. Si tratta di un contributo di oltre 1.4 milioni di euro (più 16 mila euro di iva, finanziati con fondi propri, che si aggiungono agli oltre 130 finanziati nell’anno precedente) per le opere della nuova scuola primaria di Renazzo, il ripristino post-sisma della Pinacoteca Civica e della Delegazione di Casumaro, e il miglioramento sismico del Centro per l’Infanzia. Un secondo intervento per concludere i lavori di ripristino della Pinacoteca, riguarda 178 mila euro per impianti di sicurezza, quello antintrusione da 44 mila euro, sostituzione di infissi ed un importante lavoro di manutenzione della scala principale". Si aggiungono 63 mila euro peri il recupero di 6 alloggi ERP attualmente non utilizzati, 72 mila euro per il miglioramento del Centro dell’Impiego, 200 mila euro di interventi per manutenzione straordinaria a numerosi immobili.

Laura Guerra