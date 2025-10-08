"Palestra Fattibello, serve maggiore dialogo"

E’ il presidente dell’associazione sportiva Comacchio Volley, Roberto Fabbri, a fare chiarezza sulla lamentela della società Basket Comacchio in merito all’utilizzo del Palazzetto Fattibello, sottolineando di aver sempre cercato una soluzione condivisa, conscio che il tema degli impianti sportivi nel nostro territorio rappresenta, purtroppo, una questione annosa, da anni al centro dell’attenzione ma mai affrontata in modo definitivo e risolutivo. "Sul finire della passata stagione sportiva ed in vista dell’avvio della nuova – ricorda Fabbri – è stata avanzata più volte richiesta di confronto con la presidenza del Basket Comacchio, al fine di definire in maniera condivisa l’utilizzo degli spazi comuni e pubblici del palazzetto. Purtroppo, le richieste non hanno trovato riscontro. Alla luce di questi reiterati dinieghi e nell’impossibilità di avviare un dialogo costruttivo, Comacchio Volley ha deciso di partecipare all’avviso pubblico per la concessione in uso stagionale degli impianti sportivi e delle sale civiche ad uso ludico-motorio, pubblicato in agosto dal Comune lagunare, come nella precedente stagione".

Il presidente del Comacchio Volley ricorda come l’istruttoria tecnica e della valutazione delle istanze presentate, sia stata fatta sulla base di requisiti oggettivi, quali numero di tesserati e squadre, fasce di età dei partecipanti, attività per fasce deboli, livelli del campionato e risultati di eccellenza, progetti di miglioramento funzionale degli impianti e collaborazioni con altre società sportive. "Un’assegnazione, pur non soddisfacendo pienamente la nostra richiesta iniziale, per un numero di ore significativamente superiore, accettata responsabilmente, pur ritenendola – precisa ancora – non del tutto favorevole per lo sviluppo del nostro programma sportivo. Ogni nostra azione è stata condotta nel pieno rispetto delle normative e delle procedure pubbliche, con l’unico obiettivo di garantire spazi adeguati alla crescita tecnica ed educativa dei nostri atleti e atlete". Precisa come la palestra Fattibello non sia pienamente idonea alla pratica ottimale né del volley né del basket, ma entrambe le discipline possono svolgersi regolarmente, nel rispetto dei rispettivi regolamenti tecnici. "Il "sacrificio" di adattarsi a tale struttura dev’essere quindi equamente condiviso da entrambe le società. Il dialogo preventivo, se fosse stato accolto dal Basket Comacchio – conclude Roberto Fabbri – avrebbe potuto evitare incomprensioni e tensioni non necessarie. Auspico questo possa rappresentare un punto di partenza per una vera collaborazione tra le realtà sportive locali".

cla. casta.