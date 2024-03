Palestra, la richiesta dei cittadini: "Luogo solo per eventi sportivi"

BEVILACQUA

La consulta di Bevilacqua tiene accesi i riflettori sull’eterna costruzione della palestra, facendo precise osservazioni all’amministrazione comunale. "Durante l’ultima consulta abbiamo saputo che a seguito del consiglio comunale del 31 gennaio si è sbloccata una somma a favore del Comune di circa 76mila euro che l’impresa dovrà riconoscere al municipio per lavorazioni non eseguite – inizia la presidente Silvia Balboni – A questo punto ci aspettiamo che il rapporto tra Comune e azienda venga chiuso a stretto giro in maniera che il cantiere possa tornare nelle mani della municipalità e da lì poter partire con eventuale riprogettazione dell’opera e nuova gara. L’idea dell’amministrazione era ed è quella di sostituire l’attuale opera con una struttura simile a quella utilizzata per la sagra perché avrebbe costi di realizzazione più contenuti e tempi corti per la realizzazione. Il vero problema è che un tipo di struttura di quel genere all’interno di quel contesto residenziale è un pugno in un occhio. E’ dunque stato chiesto all’amministrazione di valutare anche una struttura che riprenda quella progettata inizialmente, con modifiche per abbassare i costi". E spiega. "Ci hanno detto che per poter ricostruire l’opera così come era stata progettata occorrerebbero altri 700mila euro in più rispetto ai tanti già a disposizione – puntualizza - ci sarebbero stati perché per costruire la palestra di XII Morelli era stato fatto un mutuo sportivo, poi sospeso perché erano arrivati i finanziamenti Pnrr. Ma l’importo di quel mutuo, circa 800mila euro, è stato spostato per la riqualificazione del campo sportivo al parco del Reno. Altri soldi che erano stati messi in frazione dall’amministrazione precedente e che vengono spostati nuovamente sul capoluogo a discapito di un’opera in frazione". E per la nuova struttura che verrà fatta a Bevilacqua la consulta si è raccomandata che accolga attività sportive a tutti i livelli, sport minori, e attività per tutte le età. "Dev’essere utilizzata ai fini sportivi eventualmente integrata per raccogliere attività di doposcuola a favore dei bimbi della scuola elementare ed una cosa – dice a gran voce - che quel contenitore non diventi un luogo in cui venga spostata la sagra del tortellone o sagre di quel genere. Abbiamo già una struttura che è il palasagra, dedita a cogliere quel tipo di attività e là devono rimanere. Non abbiamo bisogno di una struttura che replichi gli stessi identici utilizzi".

Laura Guerra