Palestre e piscine, ecco i piani "Tanti impianti in cattivo stato, sul piatto oltre dieci milioni"

di Federico Di Bisceglie Il nuovo palazzetto di via Foro Boario, la palestra di via Canonici e la Cittadella dello Sport. Questi sono i tre principali interventi che l’amministrazione porterà avanti da qui alla fine della legislatura. Oltre a un corposo piano di manutenzione sugli impianti esistenti (effettuato per lo più lo scorso anno) perché, come ha detto l’assessore allo Sport Andrea Maggi, ieri pomeriggio nel corso della riunione della quinta commissione consiliare, "la città dispone di una grande quantità di impianti sportivi, molti dei quali vecchi e in cattivo stato di manutenzione". Dunque, il cuore del problema è l’impiantistica. Partiamo dall’opera più importante: il palazzetto di Foro Boario. "Si tratta – così Maggi – di una grande operazione di rigenerazione urbana. Si tratta del più imponente investimento per il settore sportivo degli ultimi decenni. Sarà totalmente immerso nel verde, con capriate in legno, una forte propensione all’utilizzo di materiali eco-compatibili e un’area ristoro esterna che si affaccia su una ‘piazzetta’ dedicata". Sarà dotato di un’impiantistica moderna (è anche prevista l’installazione di pannelli solari), avrà una capienza di "mille posti". Nella nuova struttura coabiteranno tre discipline: pallamano, pallavolo e pallacanestro. L’opera in parte è stata finanziata con fondi Pnrr (tre milioni...