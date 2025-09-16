Palio, ancora campioni. Fisb, primo San Luca. San Giovanni sul podio

Borgo San Luca si riconferma Campione italiano Fisb. La tradizione ferrarese nelle bandiere, primeggia anche con il Borgo San Giovanni bicampione italiano di specialità, in una classifica nazionale che vede complessivamente quattro contrade tra i primi dieci. Un bilancio ampiamente positivo per le contrade del Palio della nostra città, che hanno partecipato nell’ultimo fine settimana alla 43esima edizione ‘Tenzone Aurea Fisb’ nazionale tenutasi a Formigine. Al primo posto, Borgo San Luca, poi medaglia di bronzo per Borgo San Giovanni, sesti il Borgo San Giacomo e noni Rione Santa Maria in Vado. Queste contrade parteciperanno di diritto alle Finali F.I.S.B 2026 che si disputeranno il terzo fine settimana di luglio dell’anno prossimo. Borgo San Giorgio e Rione San Paolo parteciperanno al torneo di qualificazione F.I.S.B. 2026 zona Nord Est, che si svolgerà il primo fine settimana di giugno. La soddisfazione del presidente di Borgo San Luca, Massimo Accorsi: "Ogni anno il livello delle specialità si eleva sempre di più. Tutto comporta anche una crescita delle per i nostri ragazzi della contrada, che hanno saputo confermarsi ai massimi livelli nazionali. La grande soddisfazione conferma l’impegno nel corso dell’intero anno".

Successo anche per il Borgo San Giovanni che dopo aver vinto la ‘Tenzone Argentea 2024’, in questa edizione della ‘Tenzone Aurea’, ha vinto le specialità di singolo e coppia tradizionale. In dettaglio rispettivamente con Ghinassi e Ghinassi-Leonetti, oltre ad essere entrato in finale con le specialità di Grande Squadra e Musici. Leonetti nella specialità singolo tradizionale si è classificato al 4° posto. Il presidente del Fondazione Palio, Nicola Borsetti: "Saluto con grande soddisfazione e orgoglio il ritorno delle contrade di Ferrara da Formigine dove si è disputata la 43esima Tenzone Aurea, ovvero il campionato italiano di Serie A1 della Federazione Italiana Sbandieratori. I risultati ottenuti sono la testimonianza concreta che la città è ancora protagonista a livello nazionale". L’assessore Marco Gulinelli aggiunge: " A tutte le contrade va un uguale riconoscimento da parte dell’amministrazione, che testimonia come la nostra città sia realtà importante sul campo gara della Tenzone Aurea della Federazione italiana sbandieratori".

Mario Tosatti