Palio, bando per l’organizzazione. Gulinelli: "Garantisce trasparenza"

Assessore Marco Gulinelli, dopo l’ingresso in giunta del nuovo assessore, a lei il sindaco ha affidato la delega al Palio. Quali sono, sulla base delle prime informazioni che ha acquisito, le priorità da affrontare? "Il Palio è più di una competizione: è un patrimonio culturale che racchiude storia, identità e appartenenza. Supportarlo significa rispettarne le tradizioni, garantire la continuità del lavoro e adattarlo alle esigenze del presente, senza snaturarne l’essenza. Sarà un lavoro di continuità che porterò avanti con l’ impegno profuso in questi anni da Nicola Lodi".

Perché, per la prima volta, si è deciso di ricorrere a un bando pubblico per gestire le gare del Palio? "Ci tengo a chiarire dei punti importanti emersi dal dibattito dei giorni scorsi. Da dicembre del 2023 il Palio non è più un ente, ma una fondazione. Il bando è stato indetto dal Comune in collaborazione con la Fondazione per selezionare un general contractor che si occuperà dell’allestimento e disallestimento delle piazze e dei campi gara per gli eventi del Palio nel mese di maggio. Oltre agli aspetti logistici, il bando prevede la gestione degli impianti e delle misure di sicurezza. Si ricorre al bando proprio per garantire trasparenza, equità e professionalità nella gestione del Palio. Esso permette di valorizzare le migliori proposte progettuali".

Il bando è una novità? "Non proprio. In passato, quando era un’associazione privata, il Palio affidava comunque i lavori a ditte esterne, previa verifica di preventivi. La differenza è che oggi, con la trasformazione in fondazione di partecipazione, questi affidamenti devono avvenire attraverso un bando pubblico. Rispetto alle polemiche, va poi sottolineato che il Palio non ha mai gestito direttamente l’allestimento delle piazze: non sono mai stati i volontari a occuparsi della posa delle piste, delle transenne o delle misure di sicurezza. La vera novità è che, per garantire trasparenza oggi si segue una procedura di gara aperta, assicurando una gestione chiara".

Quale rapporto ha in animo di instaurare con le contrade? "Collaborazione, rispetto e condivisione degli obiettivi. E` fondamentale riconoscere il ruolo centrale delle contrade nel mantenere viva la tradizione, garantendo loro un coinvolgimento attivo nelle decisioni organizzative. L’amministrazione deve agire come facilitatore, assicurando trasparenza, supporto logistico ed economico, senza snaturare l’identità storica dell’evento. In più, quest’anno, in occasione dei 30 anni dall’ingresso di Ferrara nel patrimonio Unesco, ci saranno sorprese collaterali che vedranno il nostro Palio protagonista".

Riproporrete l’iniziativa per la manutenzione straordinaria delle sedi delle contrade, come avvenuto nella prima Amministrazione Fabbri? "Nel 2023 furono stanziati circa 850 mila euro per migliorare la condizione delle sedi delle contrade. Una volta conclusi tutti gli interventi, se ci sarà l’esigenza da parte delle contrade, potremo valutare un’altra iniziativa analoga".

Due edizioni in notturna della corsa. Quest’anno cosa ci dobbiamo aspettare? "L’edizione notturna, confermata anche per quest’anno, di un evento come il Palio aggiunge fascino e spettacolarità alle corse, creando un’atmosfera suggestiva. La proposta di Lodi, condivisa e supportata dal Palio, è stata una gran bella idea. Tuttavia, è fondamentale garantire sicurezza, visibilità e un’organizzazione impeccabile per mantenere l’equilibrio tra tradizione e innovazione".

Come si immagina il futuro del Palio? Dopo la costituzione della fondazione, si sono davvero create le condizioni per un futuro poi stabile? "L’aver costituito una fondazione per la gestione del Palio rappresenta una scelta strategica per garantire stabilità, continuità e autonomia decisionale. È essenziale che la governance sia ben regolata, con un equilibrio tra innovazione e rispetto delle radici storiche dell’evento".