Palio, c’è l’assemblea straordinaria. Verranno eletti consiglio, rioni e corte

È convocata per oggi l’assemblea straordinaria per le elezioni del Consiglio superiore e dei Rioni e della Corte Ducale del Palio di Copparo. Un appuntamento importante per questo storico evento copparese, di cui si conosce un’attestazione del 1934, quando nacquero i primi simboli di Furnas, Mota, Dezima e Crusar, e che ricomparve nella storia del paese dopo la guerra, dal 1950 al 1952, con una manifestazione sportiva e nuovi simboli, poi nel 1958 con la rievocazione storica di un corteo di Casa d’Este. Il Palio come lo conosciamo oggi risale al 1977, quando si individuarono ambito cronologico e culturale, ossia il ducato di Ercole II, la planimetria dei rioni, i modelli di abiti e giochi.