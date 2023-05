Palio, da Siena arriva il mossiere Calamassi

Il Comitato organizzatore dell’Ente Palio, in accordo con il presidente Nicola Borsetti, "ha pensato – così una nota – a una alternanza al ruolo di mossiere", fino all’anno scorso ricoperto da Gennaro Milone. Da una rosa di tre probabili candidati, sentito il parere delle contrade, all’unanimità si è optato per Andrea Calamassi. E’ senese è cresciuto in mezzo al Palio e ai cavalli. Insomma una grande esperienza. E’ stato nominato mossiere del protocollo equino del Palio di Siena per il 2023.

"Sono onorato dell’incarico", le sue prime parole al telefono. Sarà a Ferrara, in Piazza Ariostea a conoscere la propria postazione, da domani per la prima prova notturna dei cavalli. Calamassi ha ormai una bella esperienza e ha svolto questo ruolo in modo egregio. Si è distinto positivamente anche in Palii dove non era facile farlo. "Essere a Ferrara – aggiunge ancora – è una forte emozione. Cercherò di mettercela tutta per svolgere il compito al meglio. Spero che l’esperienza maturata risulti preziosa per affrontare ogni situazione che si presenterà".

Intanto l’Ente Palio, unitamente al Comune, continua la raccolta fondi da devolvere

in favore del Palio del Niballo

di Faenza, una delle città travolte dall’alluvione.

"In questo difficile momento, che sta mettendo a durissima prova Faenza e i territori circostanti, – così le contrade – siamo vicini alle famiglie colpite".