Palio dei Rioni, due serate magiche Giochi, allegria e lotteria benefica

Torna il Palio dei Rioni e, per la prima volta, solo dopo due serate si saprà chi si aggiudicherà la 25esima edizione. Nozze d’argento della gara che vide i primi albori nel lontano 1982, al campo dei Salesiani quasi per scherzo ma diventato una tradizione, con anni di pausa, oggi grazie alla Polisportiva Capitello ed all’Avis, capace di aggregare ben 200 atleti. Sono quelli che si affronteranno domani sera e sabato al campo sportivo del Capitello suddivisi in 15 rioni, ma solo al termine della seconda serata si saprà il vincitore. E’ anche il 3 Memorial "Tello", nel ricordo dell’indimenticato Massimo Telloli, che tanto si dedicò alla realizzazione di questa manifestazione e sabato sera verrà ricordato anche Stefano Garbellini, per tutti "Garbe", giocatore della squadra dei Diavoli. Le gare si articoleranno con 8 giochi il venerdì e altrettanti la sera successiva.

In entrambe le serate non mancheranno le risate, il tifo sfrenato dai supporter sugli spalti e gli sfottò, per una manifestazione che richiede abilità e il saper sorridere, grazie alla bravura degli organizzatori, che coi loro giochi sapranno divertire sia i concorrenti che il numeroso pubblico. Poiché sono ben 15 rioni, tutte le gare saranno articolate su due manche. Il rione Capitello è l’unico ad aver partecipato a tutte le edizioni, due debutti, Cic Ciac e Vulana. Dopo 4 edizioni ritorna in gara la Pestrinara, la più titolata con 6 trofei Avis. Per quest’anno non si iscrivono Da Gor, Sie da foli, Pontequagliotto e Casar e invece gareggiano 4 rioni che si possono aggiudicare definitivamente il trofeo Avis, per aver vinto tre edizioni, che sono: Cirenaica, Aquilon, campione in carica Reale e Piazza. Due i giochi nuovi, "rimbalzino" e "svuota il sacco", mentre ci sarà un nuovissimo gioco a sorpresa dove gareggeranno, per la prima volta, solo i capitani. Per il 13imo anno di fila Palio dei rioni, si farà al Capitello, record storico. Ci sarà il premio FairPlay e Simpatia offerti dallo Spal Club Codigoro. Premi anche alle squadre più scarse nei giochi con carriole e "speciali" ai rioni nel gioco delle pinne. Anche quest’anno avremo un sessantina di atleti under 18 e qualche over40, poi un punto ristoro con pizze, piadine e fiumi di birra, diretto dall’inossidabile Daniele Tartarini. Un pensiero anche per la solidarietà con le super lotterie, dove parte dell’incasso andrà a favore della popolazioni alluvionate della Romagna.

