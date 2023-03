"Palio dei Rioni, si punta a crescere Vogliamo superare gli 80 atleti"

È partita ufficialmente l’organizzazione del Palio dei Rioni 2023, trofeo Avis, terzo memorial "Tello", giunto alla sua 25esima edizione, che lo scorso fu vinto dal rione dell’Aquilon. Una manifestazione riuscitissima tanto che quest’anno, rispetto ad una sola serata dello scorso ne avrà due venerdì 14 e sabato 15 Luglio, con inizio sempre alle 21, poiché ci sono già 15 rioni iscritti, il termine ultimo per partecipare è il 30 aprile, e ne manca uno solo per arrivare a 16.

"Quest’anno avremo tantissime novità per rendere l’edizione n. 25 una super edizione - affermano gli organizzatori del Capitello unitamente all’Avis - in questo periodo, ci concerteremo con le parti organizzative, quali gli arbitri, la giuria ed i capitani, per definire miglioramenti". Confermata la location, il campo della Polisportiva Capitello e il patrocinio del Comune di Codigoro, per una manifestazione seguitissima, che aggrega tantissimi giovani.

Avis e Polisportiva Capitello, hanno aperto anche le iscrizioni per il Palio Junior 2023 6^ "memorial Mizzi", nello stesso posto con inizio alle 18, sabato 20 Maggio. Si possono iscrivere al Palio junior solo i ragazzi e ragazze iscritti alle scuole medie inferiori dalla prima classe alla terza. Le squadre saranno formate in base al numero degli atleti iscritti mentre la chiusura delle iscrizioni è per il 6 maggio. "Contiamo di superare gli 82 atleti dello scorso anno - concludono gli organizzatori - cercando di avere nuovi paesi quali Lagosanto e Fiscaglia, oltre a Codigoro, Pontelangorino e Bosco Mesola".

cla. casta.