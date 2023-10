Palio del paradello, chi passa le eliminatorie

COMACCHIO

Hanno strappato meritatissimi applausi, i concorrenti alla prima edizione del Palio del paradello d’oro che si sono sfidati nelle acque dei canali del centro storico di Comacchio a bordo dei loro vulicepi. A salire sulle storiche imbarcazioni comacchiesi sono stati i rappresentanti dei quattro rioni cittadini (S. Pietro, Cappuccini, S. Agostino e Carmine) che hanno affrontato, ieri pomeriggio, le fasi eliminatorie della manifestazione curata dalla Scuola Bottega San Giuseppe, sotto la regia di Franco Mezzogori. A intrattenere e accompagnare turisti, cittadini e visitatori alla scoperta di un’iniziativa che richiama la tradizione locale è stato lo speaker Sandro Pozzati. Forza, equilibrio e agilità sono state le qualità messe in acqua dai partecipanti che hanno preso parte alle quattro manche. A qualificarsi per le fasi finali di domani sono stati Alex Luciani e Giuseppe Carli del Rione Carmine (in batteria con Armando Mezzogori e Nazzareno Valenti); Mauro Ferroni e Alessandro Buzzi del Rione S. Agostino (in batteria con Mattia Mezzogori, Giovanni Farinelli e Andrea Luciani); Juri Fogli e Pierpaolo Boccaccini del Rione Cappuccini (in batteria con Andrea Sambi e Matteo Carli) e Filippo Sambi e Alessandro Luciani del Rione S. Pietro (in batteria con Davide Beneventi e Alex Giorgi). Oggi dalle 17, sempre con partenza dal ponte degli Sbirri in via Agatopisto, si terranno le semifinali e finali per aggiudicarsi l’ambito paradello d’oro che verrà consegnato al vincitore alla presenza del sindaco Pierluigi Negri.

Paradello d’argento e di bronzo andranno rispettivamente al secondo e terzo classificato, mentre medaglie saranno consegnate a tutti i partecipanti al Palio, novità di quest’anno della venticinquesima edizione della Sagra dell’Anguilla. Il programma odierno prevede, inoltre, la presentazione del libro ‘Dal nostro inviato a Comacchio Rino Boccaccini’ di Luciano Boccaccini presso l’area libri in piazza XX Settembre (alle 16); alle 17 i racconti in musica di storie, mestieri e passioni comacchiesi, a cura dei CanTuri di Comacchio. Sempre alle 17, alla Manifattura dei Marinati, vi sarà la masterclass con degustazione ‘I vini delle Sabbie Doc del Bosco Eliceo’ con la sommelier Annalisa Barison (costo 10 euro con posti limitati: i biglietti si potranno acquistare alla Manifattura dei Marinati dalle 16.30) e dalle 18 il dj-set all’Antica Pescheria. Ad accogliere turisti e visitatori stand gastronomici e i mercatini.