Caria il tremendo vince il Palio di Ferrara 2025

Ferrara, 1 giugno 2025 – Al termine di una gara ricca di colpi di scena, a Ferrara, il Palio aureo di San Giorgio se lo aggiudica la contrada di Borgo San Giacomo.

Il fantino: Francesco Caria detto tremendo. Il cavallo: Dididomodossola.

Per Caria è il sesto Palio di San Giorgio e il quarto consecutivo, tre dei quali (nel 2022, nel 2023 e quest’anno nel 2025) per San Giacomo e quello dell’anno scorso per San Giovanni.

Il mossiere, Davide Busatti, ha gestito la gara con poche ammonizioni.

Due, infatti, gli ammoniti: lo stesso San Giacomo e il fantino di San Giorgio. Alle ammonizioni sono sorte le proteste dei due presidenti delle contrade interessate, che hanno richiesto una riunione immediata col mossiere. Non concessa.

La partenza ufficiale del Palio è arrivata ben oltre la mezzanotte, preceduta da tre false partenze, che hanno trattenuto i cavalli nella mossa per più di un’ora. La quarta partenza, quindi, è quella buona.

Un momento del palio di Ferrara edizione 2025 (Businesspress)

Con sorpresa di tutti (persino del fantino), San Giovanni prende la testa della gara e ci si mantiene stabilmente, giocandosela all’inizio con San Luca, che dopo un po’ tira i remi in barca.

Dietro, San Giorgio e San Benedetto.

Nelle ultime posizioni, Santo Spirito e San Giacomo, che pare troppo lontano per poterla vincere.

Ma il Palio è anche questo: all’ultimo giro, con il pubblico ancora stupito dalla prestazione di San Giovanni, Santo Spirito e San Giacomo passano esterni e si riportano alle spalle della contrada in testa.

Ce la si gioca tutta sull’ultimo rettilineo: San Giovanni da un lato, Santo Spirito al centro, San Giacomo dall’altro lato. Dei tre, l’unico che non molla fino alla fine è proprio San Giacomo.

Caria sprona Dididomodossola, supera gli avversari e, di pochissimo, vince il Palio di San Giorgio.

Dall’ultima posizione, alla prima. "La città è in festa, la piazza è gremita di gente: è la vittoria del Palio – afferma il presidente della Fondazione Palio, Nicola Borsetti –. Sono molto felice. Complimenti ai vincitori”.

La finale di Champions League non ha fermato il pubblico: "mi ha sorpreso: una serata magica, che ha consentito di mettere Ferrara in prima linea su un palcoscenico importante. È diventato uno degli eventi di settore più importanti di Italia. Non ci fermiamo qui”.