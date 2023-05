Palio di Ferrara 2023, chi ha vinto: in festa la contrada di Borgo San Giacomo con ‘Tremendo’

Ferrara, 28 maggio 2023 - Si è conclusa abbondantemente dopo la mezzanotte la prima corsa dei cavalli del Palio di Ferrara edizione 2023.

Dopo più di un'ora di tentativi di allineare i cavalli delle contrade al canapo e false partenze dovute al nervosismo soprattutto dei fantini, a tagliare il traguardo davanti a tutti è stata per il secondo anno consecutivo la contrada di Borgo San Giacomo con Francesco Caria detto "Tremendo" su Bagoga-AA. Una gara sicuramente nervosa, caratterizza anche da comportamenti da parte dei fantini non proprio in linea con le buone maniere.

"La dedico alla contrada - ha spiegato Caria - che ha continuato a credere in me, lavorando seriamente e centrando per il secondo anno consecutivo questo incredibile successo”.

Per San Giacomo con l'affermazione di ieri sera è il 15mo palio di San Giorgio vinto.

Dopo la vittoria, la contrada ha sfilato per ultima e ha posto il proprio stemma in palazzo Ducale per poi dirigersi nella propria sede a festeggiare.